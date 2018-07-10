Криштиану Роналду стал игроком «Ювентуса»

«Реал» продал португальского нападающего за 105 миллионов евро.

Переговоры между «Реалом» и «Ювентусом» начались еще в июне. Роналду в это время был в России на чемпионате мира. Португалец, и это нужно подчеркнуть, сам хотел покинуть Мадрид. И через своего агента просил президента «Реала» отпустить его за приемлемую цену. Флоринтино Перес метался. Не буквально, а фигурально. Он несколько раз срывал переговоры, все отменял и даже требовал, чтобы Криштиану лично объявил о желании уехать в Италии на специально пресс-конференции. В итоге же обошлось без крайностей.

Об уходе Роналду объявил сайт «Реала», как это ему и положено. Сумма трансфера в 105 миллионов евро не позволяет Роналду установить рекорд по дороговизне, он тут даже не в тройке. Позади масса приятных воспоминаний. Криштиану провел в «Реале» почти 10 лет. За это время он четырежды выигрывал с клубом Лигу Чемпионов. Теперь он переедет в Турин. В «Ювентусе» рассчитывают, что португалец поможет клубу впервые за 22 года выиграть главный клубный турнир Европы.

Ранее «Реал» покинул его главный тренер Зинедин Зидан. Он трижды подряд побеждал с «Королевским клубом» в Лиге Чемпионов.