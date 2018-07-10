Третьяковскую галерею собираются посетить люди, недовольные, что оттуда выдворяют за якобы нелегальные экскурсии
Третьяковскую галерею на Крымском валу собираются посетить люди, недовольные тем, что оттуда выдворяют за якобы нелегальные экскурсии. Планируется обсуждать картины и художника, то есть делать то, за что ранее из музея выдворили историков из МГУ и нескольких их студентов. Об этом «Эху Москвы» рассказал один из организаторов своеобразного флешмоба редактор РБК Тимофей Дзядко.
Он добавил, что планируется посетить в субботу в 14-00.
Нелегальные экскурсии в Третьяковской галерее мешают посетителям и сотрудникам, поэтому их пресекают. Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказала заместитель генерального директора Третьяковской галереи Марина Эльзессер.
Она добавила, что экскурсия отличается от обсуждения посетителями тем, что во время неё говорит преимущественно один человек в лекционной манере.
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