В МВД вновь назвали Олега Сенцова гражданином России

Так в ведомстве ответили на запрос агентства «Интерфакс».

Назвав Сенцова российским гражданином, в МВД не стали уточнять, когда режиссер получил паспорт. Отсутствие таких доказательств было поводом для Людмилы Денисовой называть его гражданином Украины. Омбудсмен ранее говорила, что Сенцов не мог предоставить ни копию российского паспорта, ни оригинал, ни даже его номер. Также не существует каких-либо других документов, свидетельствующих о российском подданстве режиссера, добавляла Денисова. Сам Сенцов ранее говорил, что всегда являлся только украинским гражданином. При этом, когда он находился под следствием, к нему не пускали украинского консула. Это также объяснялось наличием у Сенцова российского паспорта. Режиссер, напомним, отбывает 20-летний срок в колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму.

В середине мая Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских заключенных из российских тюрем. Она длится уже 58 дней.