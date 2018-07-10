В МВД вновь назвали Олега Сенцова гражданином России
Так в ведомстве ответили на запрос агентства «Интерфакс».
Назвав Сенцова российским гражданином, в МВД не стали уточнять, когда режиссер получил паспорт. Отсутствие таких доказательств было поводом для Людмилы Денисовой называть его гражданином Украины. Омбудсмен ранее говорила, что Сенцов не мог предоставить ни копию российского паспорта, ни оригинал, ни даже его номер. Также не существует каких-либо других документов, свидетельствующих о российском подданстве режиссера, добавляла Денисова. Сам Сенцов ранее говорил, что всегда являлся только украинским гражданином. При этом, когда он находился под следствием, к нему не пускали украинского консула. Это также объяснялось наличием у Сенцова российского паспорта. Режиссер, напомним, отбывает 20-летний срок в колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму.
В середине мая Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских заключенных из российских тюрем. Она длится уже 58 дней.
Комментарии4
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danko1 10 июля 2018 | 19:05
Паспорт он не получал
А называть Сенцова гражданином России только по факту захвата Крыма, МВД даже Гитлера превзошло, который не называл людей на оккупированных территориях немцами.
tvitov66 10 июля 2018 | 19:05
Может его еще и женили?
banyi2 10 июля 2018 | 19:05
Ну всё же очень просто, легче чем с новичком у бритов! Предоставьте паспорт Сенцова РФ с его подписью. Вот и всё )
nds 10 июля 2018 | 19:08
В копии тюремных документах, выложенных адвокатом Сенцова, если не ошибаюсь, Сенцов записан как гражданин Украины. Судили его в российском суде как гражданина Украины. Его паспорт был украинским. Другого просто не было. Это видели все.