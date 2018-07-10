Министерство культуры не имеет отношения к появлению новых правил проведения экскурсий в музеях. Об этом в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил начальник отдела музеев Министерства культуры РФ Дмитрий Шелепин.

Он пояснил, что Министерство культуры не вмешивается в процесс создания внутренних правил, поскольку это прерогатива самих музеев.

«Министерство культуры осуществляет контроль над деятельностью музеев, но правила музеи определяют самостоятельно исходя из своей специфики, исходя из своих интересов, естественно, не нарушая законодательства», — сообщил он.

Шелепин отметил, что музей вправе вводить правила в сфере ограничения проведения экскурсий. Однако, по его словам, каждый раз нужно исходить из оценки конкретной ситуации и проявлять доброжелательное отношение к посетителям.

«Бывают случаи конкретного злоупотребления, но все-таки такт, человечное отношение к посетителям – хороший фундамент для любых дальнейших действий», — заявил Шелепин.

В мае 2018 года Третьяковская галерея ввела новые правила проведения экскурсий, запретив работу неаккредитованных галереей гидов. С момента введения этого регламента на музей неоднократно жаловались обсуждавшие картины посетители, обвиненные в проведении «экскурсии без аккредитации».