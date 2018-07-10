Министерство культуры не имеет отношения к появлению новых правил проведения экскурсий в музеях
Министерство культуры не имеет отношения к появлению новых правил проведения экскурсий в музеях. Об этом в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил начальник отдела музеев Министерства культуры РФ Дмитрий Шелепин.
Он пояснил, что Министерство культуры не вмешивается в процесс создания внутренних правил, поскольку это прерогатива самих музеев.
«Министерство культуры осуществляет контроль над деятельностью музеев, но правила музеи определяют самостоятельно исходя из своей специфики, исходя из своих интересов, естественно, не нарушая законодательства», — сообщил он.
Шелепин отметил, что музей вправе вводить правила в сфере ограничения проведения экскурсий. Однако, по его словам, каждый раз нужно исходить из оценки конкретной ситуации и проявлять доброжелательное отношение к посетителям.
«Бывают случаи конкретного злоупотребления, но все-таки такт, человечное отношение к посетителям – хороший фундамент для любых дальнейших действий», — заявил Шелепин.
В мае 2018 года Третьяковская галерея ввела новые правила проведения экскурсий, запретив работу неаккредитованных галереей гидов. С момента введения этого регламента на музей неоднократно жаловались обсуждавшие картины посетители, обвиненные в проведении «экскурсии без аккредитации».
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
max3446 10 июля 2018 | 18:47
Уралвагонзавод (УВЗ, входит в «Ростех») презентовал на открывшейся в Екатеринбурге промышленной выставке «Иннопром-2018» «секретный» трамвай 71–415, аналогов которому нет в России.
Трамвай, о котором идет речь, производит одно из предприятий УВЗ — АО «Уралтрансмаш».
«Вагон 415-й модели — это первый базовый вагон для линейки полностью низкопольных вагонов: двух-, трех-, пятисекционных. То есть он будет у нас пионером, базовой моделью.
На его основе с использованием ходовой части будет в ближайшее время разработана вся линейка низкопольных вагонов любой вместимости, любой длины», — рассказал журналистам разработчик Сергей Соловьев.
По словам заместителя генерального директора НПК «Уралвагонзавод» по гражданской продукции Бориса Мягкова, машина настолько инновационна, что посетителям форума ее покажут не всю.
Слава Великой России! Слава Путину и Уралу! Либерастне вечный позор!!
ostapbey 10 июля 2018 | 18:49
max3446: низкопольные!!!!!
Е мае..
Никак к Путину выстроили??
И министерство культурки России одобрило любую длину при малом росте?
Неужели!!!
Даже...
seryj_wolk 10 июля 2018 | 19:00
ostapbey: Настоящей сенсацией был бы бесполый вагон. А низкопольные давно уже выпускаются, иначе УВЗ не было бы с чего копировать.
ostapbey 10 июля 2018 | 18:47
Даже????
olegfst 10 июля 2018 | 19:06
Правильно! С быдлом так и поступать