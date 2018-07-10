В возрасте 99-ти лет скончался бывший глава МИД Великобритании Питер Карингтон

В правительстве Уинстона Черчилля он работал министром сельского хозяйства. В 60-х и 70-х возглавлял фракцию консерваторов в парламенте, а в начале 70-х занимал пост главы Министерства обороны. Главой МИДа он стал во времена премьерства Маргарет Тэтчер и ушел в отставку в знак протеста против войны с Аргентиной за Фолклендские острова.