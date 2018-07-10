В возрасте 99-ти лет скончался бывший глава МИД Великобритании Питер Карингтон
В правительстве Уинстона Черчилля он работал министром сельского хозяйства. В 60-х и 70-х возглавлял фракцию консерваторов в парламенте, а в начале 70-х занимал пост главы Министерства обороны. Главой МИДа он стал во времена премьерства Маргарет Тэтчер и ушел в отставку в знак протеста против войны с Аргентиной за Фолклендские острова.
Комментарии3
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ukraina_biomusor 10 июля 2018 | 18:36
Да любой кто дохнет в англии жертва " новичка " ! Путин прекрати !))))
bl 10 июля 2018 | 18:59
ukraina_biomusor: за то дураки в России ни от чего не дохнут
seryj_wolk 10 июля 2018 | 19:04
Вот уж пожил на пенсии, так пожил! На зависть рфским ватникам предпенсионного возраста.