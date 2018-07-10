Суд в Кемерове приговорил к 160-ти часам обязательных работ местного активиста Михаила Алферова

Следствие утверждает, что он разместил на ЮТьюбе видео с призывом прийти на митинг 1-го июня против экс-губернатора области Амана Тулеева. Митинг в итоге не состоялся, но Алферов вышел на одиночный пикет уже в Москве с плакатом «Тулеева в отставку».