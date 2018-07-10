Суд в Кемерове приговорил к 160-ти часам обязательных работ местного активиста Михаила Алферова
Следствие утверждает, что он разместил на ЮТьюбе видео с призывом прийти на митинг 1-го июня против экс-губернатора области Амана Тулеева. Митинг в итоге не состоялся, но Алферов вышел на одиночный пикет уже в Москве с плакатом «Тулеева в отставку».
Комментарии5
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danko1 10 июля 2018 | 18:37
Дайте судье Конституцию почитать. Совсем законов не знает, слепо выполняя указания власти.
bozk 10 июля 2018 | 18:37
За что хоть ?
sniper777 10 июля 2018 | 18:42
Общественные сортиры Кемерово с нетерпением ждутс активиста Алферова, они даже говна для этого случая накопили в достаточном количестве))))))
sadda 10 июля 2018 | 18:43
Такое возможно только в полицейском государстве.
tks 10 июля 2018 | 19:01
Обыкновенный путизм.