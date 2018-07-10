Тверской суд Москвы арестовал замдекана юрфака МГУ Владимира Степанова-Егиянца
Он подозревается в мошенничестве на 39 млн рублей. Суд не счел возможным освободить подозреваемого под залог в 20 млн рублей, о чем просила защита. Адвокат уже заявил о намерении обжаловать решение суда об аресте.
Комментарии6
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danko1 10 июля 2018 | 18:35
Нормальный юрист для преступных путинских судов и смену молодую такую же готовит.
Честные юристы власти не нужны.
dataan 10 июля 2018 | 18:39
Похоже юрист то был никчемный, раз так дёшево попался.
vlastimil_popogrebski 10 июля 2018 | 18:49
dataan: развелось разных профессоров деканов как собак нерезанных. А за станками стоять некому
sniper777 10 июля 2018 | 18:45
В вузах введена новая штатная единица: - профессор-катала! Есть у кого учиться нашим студентам!!!!
doxerom 10 июля 2018 | 18:50
Если кто то предлагает залог больше прожиточного минимума сажать надо однозначно, как говорит Жирик, не наш товарищ.
s011ma 10 июля 2018 | 19:05
Не поняли ничего ни следаки, ни судьи - это же практические занятия были.