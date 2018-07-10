Пресс-центр МВД: Сенцов является гражданином России...

Отбывающий наказание в колонии режиссер Олег Сенцов является гражданином России. Об этом ИФ сообщили в пресс-центре МВД. Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Сенцов находится в российской тюрьме, как гражданин Украины, но он не смог предоставить ни паспорт, ни его копию, ни его номер. Она подчеркнула, что не существует ни единого документа, свидетельствующего о том, что у Сенцов – гражданин России. Сенцов отбывает 20-тилетний срок в российской колонии «Белый медведь» за полярным кругом по обвинению в подготовке терактов в Крыму.