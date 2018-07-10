Пресс-центр МВД: Сенцов является гражданином России
Отбывающий наказание в колонии режиссер Олег Сенцов является гражданином России. Об этом ИФ сообщили в пресс-центре МВД. Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Сенцов находится в российской тюрьме, как гражданин Украины, но он не смог предоставить ни паспорт, ни его копию, ни его номер. Она подчеркнула, что не существует ни единого документа, свидетельствующего о том, что у Сенцов – гражданин России. Сенцов отбывает 20-тилетний срок в российской колонии «Белый медведь» за полярным кругом по обвинению в подготовке терактов в Крыму.
Комментарии21
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tks 10 июля 2018 | 18:33
В "закромах" МВД нашёлся затерявшийся было паспорт гражданина РФ с подписью Сенцова?
eatherly 10 июля 2018 | 18:38
tks: Нет, просто в России принято крестьян с землёй передавать
minerr 10 июля 2018 | 18:45
eatherly: С точностью наоборот - это в 1954 кумир свидомых Хрущев передал Крым вместе с людьми Украинской ССР, даже не спросив их. А в 2014-м жители Крыма ушли от мачехи, прихватив с собой свою землю.
patrikk_1 10 июля 2018 | 18:49
Пресс-центр МВД: Сенцов является гражданином России...
Постройте тюрьму для террористов в каком-нибудь зловещем ущелье Южной Осетии, на территории которой не распространяются либеральные российские законы.
dubitabam 10 июля 2018 | 19:03
minerr: в 1954 украинец Хрущев одарил Украину, родину-мать его, передав Украинской ССР крымское население вместе с землей, как рабов. А в 2014-м жители Крыма покончили с рабством
ludmila_d 10 июля 2018 | 18:42
tks: В закромах МВД что угодно найдется, личные прихнания 146 млн.человек в убийстве Кеннеди
patrikk_1 10 июля 2018 | 18:53
ludmila_d:
Ого, да тут фонтан остроумия! Признания в убийстве Кеннеди? Ой держите меня, я сейчас описаюсь от смеха.
ura_123 10 июля 2018 | 18:34
Вот уж не думал что зэка могут иметь в камере паспорт...
Да и документиков что Сенцов гражданин рассеюшке в природе не существует.
tks 10 июля 2018 | 18:42
ura_123: Очень интересные "штуки" видимо творятся в паспортно-визовых подразделениях МВД. Помнится, Бабченко говорил, что его "киллер" обладал доками, к которым в регистрационном подразделении МВД имеет доступ либо следак/опер/участок, либо само лицо, на которое паспорт оформлен.
max3446 10 июля 2018 | 18:40
Позор США в Косово: Сербский дедушка проник на базу НАТО под видом агента ЦРУ и 3 часа бродил по объекту
Скандал в сербском Косово: пенсионер проник на военную базу США по видом ЦРУшника и 3 часа бродил по объекту.
Серб вошёл на территорию американской оккупационной базы «Бондстил» в Косово и 3 часа ходил по военному объекту, представляясь «сотрудником ЦРУ» и «сербским полицейским, который забыл свой паспорт в Люксембурге». Только через несколько часов американцы поняли, что он не имеет права находиться на их военной базе.
yralez 10 июля 2018 | 18:41
Из Крыма отправляют за Полярный круг.
А из Колымы, Сибири в Крым отправляют в зону ?
Отправляют в Крым вертухаев, отбывших 15 лет за Полярным кругом.
И что будет, если у РФ не будет Заполярья ?
Как наказывать особо опасных для власти осужденных ?
И как без Крыма награждать вертухаев из Заполярья, стерегущих особо опасных для власти ?.
poluputing 10 июля 2018 | 18:43
А что, лаптям лыковым веселее будет, если умерший с голодухи россиянцем будет? Как это похоже на богобоязненных чувашей, мокшу и мордву
sadda 10 июля 2018 | 18:46
Крыска путинская. Впрочем, других Путя и не держит.
sasass 10 июля 2018 | 18:49
Ничего непонятно - видимо в России ничего понять невозможно, сплошной гибрид везде....
basel812 10 июля 2018 | 18:49
Присвоение российского гражданства как форма наказания.
sborisych 10 июля 2018 | 18:57
basel812:
Да уж... Не награды..
sborisych 10 июля 2018 | 18:55
не существует ни единого документа, свидетельствующего о том, что у Сенцов – гражданин России.
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Да как жеть не существует... Приписали как крепостного к новому барскому двору, и точка. Что ещё надо? ВпроТчем, практически никто приписку не признал.. Ну дык, типа, и чё..
sniper777 10 июля 2018 | 19:00
То ли лыжи не едут, то ли я епанутый ... Не знал, что зикам на руки выдают их личные документы! Я понима., что Денисова иностранка и не знает российских законов, но эхоплёты должны были бы выучить их как отче наш, а не подмахивать хохлопроститутке.
terens 10 июля 2018 | 19:02
После того как подельник Сенцова неосторожным базаром спалил всю контору, шансы Сенцова на освобождение сведены к нулю. Он конечно начал давть заднюю после беседы в СБУ но слово не воробей, как говорится.
lvovjanin 10 июля 2018 | 19:08
Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Сенцов находится в российской тюрьме, как гражданин Украины, но он не смог предоставить ни паспорт, ни его копию, ни его номер
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Вспоминается анекдот, как в бар заходит абсолютно голая блондинка и просит налить ей виски. Бармен продолжает невозмутимо протирать стаканы и никак не реагирует на её просьбу.
- Вас смущает мой вид?
- Нет, я просто думаю, откуда Вы достанете деньги.
riots 10 июля 2018 | 19:09
Тогда покажите российские документы Сенцова.
Хотя, прессцентр МВД ,, нам поведает, о чем говорили отец Варлаам с Гришкой-самозванцем на литовской границе…,, (С)