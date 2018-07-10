Первый полуфинал будет сыгран сегодня на чемпионате мира по футболу

Как известно в Бельгии два государственных языка и один из них французский. Футбольные связи двух стран тоже очень крепки. Вот и один из лидеров сборной Бельгии Эден Азар в детстве болел за сборную Франции, а теперь любимая когда-то команда стала последним препятствием на пути к финалу чемпионата мира. Нынешнее поколение бельгийских футболистов пока ничего не выиграло, что совершенно не мешает болельщикам и журналистам называть его «золотым». Другая его звезда – полузащитник Кевин де Брюйне, заработавший прозвище «Тентен» за портретное сходство с этим персонажем комиксов. Конек Де Брюйне – обостряющий пас, придающий опасность любой атаке, но полузащитник и забивать умеет. Именно его точный удар отправил домой сборную Бразилии. Бельгийцы знают свою силу, и в себе не сомневается, — подчеркнул де Брюйне перед матчем.

Если у сборной Бельгии лучший шанс в истории взять титул, то у сборной Франции и титулы уже есть, и история богата как красивыми победами, так и великими игроками. Начать хотя бы с того, что идея проведения чемпионатов мира по футболу родилась именно во Франции. По силе состава «Трехцветные» Бельгии не уступает ничем. Главные звезды полузащитник Поль Погба и двое атакующих игроков Антуан Гризманн и Киллиан Мбаппе. А еще есть трудолюбивый нападающий Оливье Жиру, который намекнул, что очень хорошо изучил своих сегодняшних соперников.

На нынешнем чемпионате мира сборная Бельгии выиграла все пять своих матчей в основное время. Больше такое не удалось никому. Последней жертвой Бельгии, напомню, стала сборная Бразилии, но все это не аргумент для букмекеров, который в «Красных Дьяволов» не верят совсем. Коэффициенты явным образом указывают на то, что фаворит полуфинала – сборная Франции. Правда, похожая картина наблюдалась и на матче с Бразилией. Тогда букмекеры тоже записывали бельгийцев в аутсайдеры.

Второй финалист чемпионата мира определится завтра по итогам матча Хорватия-Англия.

Между тем, болельщикам в Москве, как местным, так и зарубежным, ограничены возможности для коллективного просмотра футбольных матчей. Сегодня стало известно о решении столичных властей закрыть вторую фан-зону. Она просуществовала у стадиона «Спартак» всего три дня. Причины ее закрытия не называются.