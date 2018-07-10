Сильный дождь в Нижнем Новгороде разрушил дорогу, которая была построена к Чемпионату мира по футболу
Об этом сообщает сайт «МБХ Медиа». Издание публикует фотографии, сделанные местными жителями, на которых видно, что отдельные фрагменты дороги действительно очень сильно пострадали. Сайт напоминает, что на дорожные работы в районе стадиона в Нижнем Новгороде в свое время было потрачено почти 800 миллионов рублей.
Комментарии6
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danko1 10 июля 2018 | 18:32
Дороги воров ротенбергов даже после дождя исчезают?
sniper777 10 июля 2018 | 18:51
danko1: Бабка смотри видео с Японии, где их великолепные дороги после дождей размыты и около 200 челов погибли. И что там тоже воры ротенберги строили дороги?
don_ballon 10 июля 2018 | 18:42
Дык, а что ж вы хотели? Стихия! Асфальт штука нежная, дождей боится. В моём родном городке некогда, ещё при Брежневе, чётко артикулировавшем, положили первые метры асфальтового дорожного покрытия (раньше мостили неформованным булыжником, шофёры. после езды по нему, ещё с полчаса тряслись по инерции) длиной в одну автобусную остановку. Открывали сие действо с разрезанием ленточки, сводным духовым оркестром и длинными речами о международном положении. Потом пришла зима, округу завалило снегом, а по весне асфальт исчез. То есть, совсем. До молекулы. Нарядный розовый булыжник сверкал лысыми головами. Чудо? Без сомнения. А ведь тогда и тебе партийный контроль, и народный контроль, и ГОСТ, и куча технологов, инженеров-дорожников, сплошные передовики и наставники, и коррупция была только в итальянских фильмах... Дворы, правда, в частных строениях, приобрели твёрдое покрытие аж до сортиров под кустиками калины. По технологии-90 мм. Что там нижегородский асфальт, стадионы не растворились бы под осенними дождиками.
max3446 10 июля 2018 | 18:44
заголовок не верный, надо так, фейк ньюз МБХ.медиа, он же иностранный агент, выдумал очередную ложь про то что дождем смыло дорогу
sasass 10 июля 2018 | 18:44
Так строили дорогу, чтобы денежки в карман дождем лились....
kazlevich1949 10 июля 2018 | 18:57
Горячую воду всключите "небесной канцелярии"...