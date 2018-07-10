Сильный дождь в Нижнем Новгороде разрушил дорогу, которая была построена к Чемпионату мира по футболу

Об этом сообщает сайт «МБХ Медиа». Издание публикует фотографии, сделанные местными жителями, на которых видно, что отдельные фрагменты дороги действительно очень сильно пострадали. Сайт напоминает, что на дорожные работы в районе стадиона в Нижнем Новгороде в свое время было потрачено почти 800 миллионов рублей.