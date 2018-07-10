Группы москвичей, недовольных новыми порядками в музеях, собираются на днях прийти в Третьяковскую галерею
Недавно стало известно, что оттуда выдворили нескольких историков, которые якобы проводили нелегальные экскурсии. Теперь стоит прийти в музей, чтобы с друзьями обсудить художников и их работы, — сказал сегодня «Эху Москвы» журналист, редактор РБК Тимофей Дзядко.
Нелегальные экскурсии в Третьяковской галерее мешают другим посетителям, а также сотрудникам. Именно поэтому их стараются пресекать, — рассказала сегодня в эфире «Эха Москвы» заместитель директора музея Марина Эльзессер.
В Третьяковской галерее знают, как отличить экскурсию от простого обсуждения посетителями увиденного: «во время экскурсии говорит преимущественно один человек в лекционной манере».
Коллективное посещение музея группами москвичей запланировано на эту субботу.
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