Группы москвичей, недовольных новыми порядками в музеях, собираются на днях прийти в Третьяковскую галерею

Недавно стало известно, что оттуда выдворили нескольких историков, которые якобы проводили нелегальные экскурсии. Теперь стоит прийти в музей, чтобы с друзьями обсудить художников и их работы, — сказал сегодня «Эху Москвы» журналист, редактор РБК Тимофей Дзядко.

Нелегальные экскурсии в Третьяковской галерее мешают другим посетителям, а также сотрудникам. Именно поэтому их стараются пресекать, — рассказала сегодня в эфире «Эха Москвы» заместитель директора музея Марина Эльзессер.

В Третьяковской галерее знают, как отличить экскурсию от простого обсуждения посетителями увиденного: «во время экскурсии говорит преимущественно один человек в лекционной манере».

Коллективное посещение музея группами москвичей запланировано на эту субботу.