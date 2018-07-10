Федеральный закон об отмене роуминга внутри страны приняла сегодня Госдума

Законопроект предполагает отмену разницы в тарифах в зависимости от региона. Иначе говоря, абонент, по мнению депутатов, не должен переплачивать за связь при поездках из одного субъекта России в другой. Кроме того, в Госдуме считают несправедливым брать плату за входящие вызовы, если абонент находится вне региона, где был зарегистрирован мобильный номер. Этот дополнительный тариф также предлагается отменить. В результате, предполагают депутаты, если ввести эти нормы, то национальный роуминг в России будет полностью отменен.

Авторы закона, внесенного «Справедливой Россией» в прошлом году, считают наценки при поездках по стране пережитком прошлого. Так, лидер партии Сергей Миронов назвал отказ от роуминга мировой тенденцией: в частности, в прошлом году это уже сделали в Евросоюзе. В России же, говорят в Госдуме, роуминг появился в качестве компенсации сотовым операторам: раньше они должны были осуществлять соединения через единого общероссийского оператора связи.

Теперь же этот механизм применяется крайне редко. В правительстве ранее поддержали отмену национального роуминга. Правда, в кабмине предлагали не просто отменить разницу в тарифах, а законодательно обязать операторов предлагать одинаковые тарифы вне зависимости от того, находится ли абонент в домашнем регионе или выехал из него.

Закон пока принят в первом чтении, не уточняется, когда он будет рассмотрен в окончательном виде.