Мария Алехина из группы Pussy Riot задержана сегодня в Москве
По предварительным данным, у судебных приставов есть к ней претензии за неисполнение решений суда об обязательных работах. Ранее Мария Алехина была признана виновной в организации уличной акции у стен ФСБ в поддержку мессенджера Телеграм.
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sniper777 10 июля 2018 | 18:34
Сейчас Машенька примеряет в свой холодильный отсек индейку с гусём. Если птица войдёт в её холодильную камеру, то Машенька пойдёт на рекорд - поместит в своей холодильной камеры десяток кур с петухом и насестом.