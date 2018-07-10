МВД хочет взыскать с фигурантов «Болотного дела» стоимость поврежденной экипировки полицейских
Некоторых участников событий мая 2012-ого года на завтра вызвали в суд. Об этом «Эху Москвы» рассказал один из них – координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.
Он считает, что требование МВД взыскать стоимость дубинок и раций связано с его собственными усилиями вернуть имущество, которое было арестовано в счет обеспечения гражданских исков.
Комментарии1
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ura_123 10 июля 2018 | 18:28
Стоимость дубинок повреждённых о спины протестующих?
Как там в старом анекдоте - приходить со своей верёвкой))))