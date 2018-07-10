Семья арестованного недавно главы Серпуховского района обратилась к Владимиру Путину

Родные Александра Шестуна записали видеообращение к президенту, в частности, жена Юлия Шестун просит Путина о честном расследовании дела.

Александра Шестуна обвиняют в превышении должностных полномочий при распределении земельных участков. Сам он неоднократно заявлял, что за преследованием стоят недоброжелатели в подмосковном правительстве и администрации президента.