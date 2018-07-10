Семья арестованного недавно главы Серпуховского района обратилась к Владимиру Путину
Родные Александра Шестуна записали видеообращение к президенту, в частности, жена Юлия Шестун просит Путина о честном расследовании дела.
Александра Шестуна обвиняют в превышении должностных полномочий при распределении земельных участков. Сам он неоднократно заявлял, что за преследованием стоят недоброжелатели в подмосковном правительстве и администрации президента.
Комментарии2
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sniper777 10 июля 2018 | 18:26
Следует полагать, что Шептуна необходимо приставить к герою России и наградить государственной премией за особые заслуги перед отечеством!
sadda 10 июля 2018 | 18:33
Мафия приказала посадить, значит будет сидеть. Чтобы другим не повадно было мафии возражать. Ну а старик Кабаев конечно же не будет противопоставлять себя мафии из-за кого-то там Шестуна.