Фигурантов дела о нападении на журналиста Олега Кашина приговорили в Петербурге к реальным срокам, но из-за другого инцидента. По версии следствия, они похитили человека.

Восьмерых сотрудников службы безопасности холдинга «Ленинец» осудили на сроки от шести до восьми лет. Их также обязали выплатить похищенному более полутора миллионов рублей. По версии следствия, несколько лет назад одного из функционеров холдинга «Ленинец» Александра Горбунова силой усадили в микроавтобус, а после вывезли на съемную квартиру. Там его вынудили на камеру сказать, что заказчик покушения на Олега Кашина – это бывший губернатор Псковской области, а ныне зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак. Напомню, покушение на Кашина произошло осенью 2010-го. Двое мужчин избили его около дома. Журналист получил серьезные травмы. После следствие предъявило обвинения безопасникам «Ленинца» Даниле Веселову и Михаилу Кавтаскину. В своих показаниях они отметили, что в обсуждении покушения на Кашина принимали участие Горбунов и Турчак. По версии самого Кашина, именно за это понесли наказание бывшие сотрудники службы безопасности.

Отметим, что Горбунова несколько лет назад арестовали за незаконное хранение оружия. Затем, однако, по инициативе следователей его отпустили на свободу.

Следствие по делу о нападении на Олега Кашина до сих пор не завершилось.