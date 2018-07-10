Власти Москвы отказались согласовать митинг против повышения пенсионного возраста
Активисты «Яблока» и представители ряда других организаций хотели устроить акцию 18 июля в центре города. В мэрии сослались на особые меры безопасности в период футбольного чемпионата и предложили площадку в Сокольниках. Организаторы считают этот вариант «неприемлемым», — сказал агентству «Интерфакс» яблочник Сергей Митрохин.
Комментарии2
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sergey1971 10 июля 2018 | 18:35
Чемпионат 15 июля заканчивается, а у них 18 июля всё меры безопасности.
alex_melnikov Алексей Мельников 10 июля 2018 | 18:39
Вас власти грабят, а вы не смейте выступать против.