Власти Москвы отказались согласовать митинг против повышения пенсионного возраста

Активисты «Яблока» и представители ряда других организаций хотели устроить акцию 18 июля в центре города. В мэрии сослались на особые меры безопасности в период футбольного чемпионата и предложили площадку в Сокольниках. Организаторы считают этот вариант «неприемлемым», — сказал агентству «Интерфакс» яблочник Сергей Митрохин.