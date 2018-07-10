Вероника Скворцова: Продолжительность жизни человека может быть увеличена до 120 лет

Об этом сегодня объявила министр здравоохранения Вероника Скворцова. По ее словам, необходимость каждого человека развиваться до современного уровня определяет тренд на удлинение, в том числе, активного, трудоспособного возраста. Министр не уточнила, когда люди будут уходить на пенсию, если им предстоит жить по 120 лет.

Планы повысить пенсионный возраст могут негативно повлиять на шансы кандидатов от власти на грядущих выборах. По данным газеты «Ведомости», этого опасаются в Кремле.

Это была статья «Пенсии аукнутся на выборах» из сегодняшнего номера газеты «Ведомости».

Повышение пенсионного возраста – эта та мера, которая может вызвать недовольство по отношению, в том числе, региональным властям, однако вряд ли повлияет на местные выборы. Такое мнение «Эху Москвы» высказал руководитель программы «Внутренняя политика» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников.

Он добавил, что такая ситуация с выборами сейчас практически во всех российских регионах.