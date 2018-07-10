Вероника Скворцова: Продолжительность жизни человека может быть увеличена до 120 лет
Об этом сегодня объявила министр здравоохранения Вероника Скворцова. По ее словам, необходимость каждого человека развиваться до современного уровня определяет тренд на удлинение, в том числе, активного, трудоспособного возраста. Министр не уточнила, когда люди будут уходить на пенсию, если им предстоит жить по 120 лет.
Планы повысить пенсионный возраст могут негативно повлиять на шансы кандидатов от власти на грядущих выборах. По данным газеты «Ведомости», этого опасаются в Кремле.
Это была статья «Пенсии аукнутся на выборах» из сегодняшнего номера газеты «Ведомости».
Повышение пенсионного возраста – эта та мера, которая может вызвать недовольство по отношению, в том числе, региональным властям, однако вряд ли повлияет на местные выборы. Такое мнение «Эху Москвы» высказал руководитель программы «Внутренняя политика» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников.
Он добавил, что такая ситуация с выборами сейчас практически во всех российских регионах.
Комментарии14
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valia47 10 июля 2018 | 18:21
Да !? А где ?
neburzhui2 10 июля 2018 | 18:37
С ужасом представляю как будут выглядеть эти министры бабы в 120 лет
:-))))))))))))))))))
Матвиенко уже сейчас на мумию похожа.
prosto_suhov 10 июля 2018 | 18:23
такое имя испоганили........вероника.
polsan 10 июля 2018 | 18:27
Продолжительность жизни человека может быть увеличена до 120 лет_
Это как понимать? В директивном порядке по распоряжению министра здравоохранения Сворцовой? )
zloy_sok 10 июля 2018 | 18:29
Видать та партия дипломатического кокса доехала до заказчика и поступила потребителям....))
proxozhij 10 июля 2018 | 18:32
И все знают этого человека.
student_ru_ru 10 июля 2018 | 18:32
Вот говорят, что Скворцова выглядела умной, пока молчала. Но вот два раза сказанула - и уже дважды круглая дура. Или всё-таки наркотики? Ну где они там летают?)
vmaks 10 июля 2018 | 18:32
По ходу дети-внуки взносы в пфр будут за недоживших родственников вносить.
sergey1971 10 июля 2018 | 18:33
Что только не придумают, чтобы оправдать повышение пенсионного возраста.
olegfst 10 июля 2018 | 18:34
Едросам и пару лет бы прожить
encopresis 10 июля 2018 | 18:35
Уже не знают каким ужом вывернуться и лизнуть по-глубже, болезные вертикальцы. Видать насмотрелись Westworld II, нанюхались аргентинского кокса и бредят.
consts 10 июля 2018 | 18:38
- Скажите, есть ли предел цинизму, дурости и наглости власти?
- Дядя Петя, вы дурак?
alger 10 июля 2018 | 18:39
если она имеет виду того человека, то тогда стране - полный капец
sasass 10 июля 2018 | 18:55
Минздрав чушь порет - пора обследоваться у психопатов....))))