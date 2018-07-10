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18:15, 10 июля 2018

МВД утверждает, что Олег Сенцов является гражданином России

Пресс-центр Министерства внутренних дел сообщил об этом в ответ на запрос агентства «Интерфакс». Сам режиссер говорит, что всегда был и остается гражданином только Украины. Сейчас он отбывает 20-летний срок в колонии строгого режима на Крайнем Севере и ведет голодовку протеста. Сегодня – 58-й день.

Комментарии

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danko1 10 июля 2018 | 18:18

МВД считает, что сам факт захвата Крыма является и захватом всех там проживавших?
Даже Гитлер не считал немцами россиян, украинцев, белорусов на оккупированных территориях.

kamen_12 10 июля 2018 | 18:24

danko1: Признавайтесь, где хотели терракт устроить? На пляже, самолёт взорвать?

sborisych 10 июля 2018 | 19:00

kamen_12:
Во-во, на пляже самолёт взорвать, или в самолёте пляж... Да и какая, видимо, на'хрен разница..

ignachio 10 июля 2018 | 18:26

Полагаю, что Синцов никогда не подавал в ФМС РФ заявление о предоставлении ему гражданства РФ. На каком основании МВД делает свои заявления? Голословное вранье?

sergey1971 10 июля 2018 | 18:31

ignachio: нет, просто был принят закон, согласно которому все жители Крыма после присоединения к России автоматически получили российское гражданство, а кто не хотел тот должен написать заявление об отказе. Сенцов такое заявление не писал, поэтому МВД и считает его гражданином России.

pavelmistery 10 июля 2018 | 18:36

sergey1971: Минуточку, какой закон? Закон незаконного режима, которого назначил захватчик чужой территорий?

kamen_12 10 июля 2018 | 18:21

Прописка крымская, значит россиянин. За врывчатку и намерение её использовать для терракта дают большой срок в РФ.

pavelmistery 10 июля 2018 | 18:34

kamen_12: "Прописка крымская, значит россиянин"

Эмм.. вы что-то путаете, Крым по всем международным законам принадлежит Украине.

kamen_12 10 июля 2018 | 18:38

pavelmistery: А Косово стало быть Сербии.

pavelmistery 10 июля 2018 | 18:45

kamen_12: Судьбу Косово решал ООН (вы прекрасно знаете причину), а Крым попросту был захвачен.

kamen_12 10 июля 2018 | 18:49

pavelmistery: Ню, ню...https://ru.wikipedia.org/wiki/Международно-правовой_статус_Косова ООН ничего не признавал.

u96 10 июля 2018 | 18:46

kamen_12: ))) просто попросите кого-то (если сами не здюжаете) сколько стран признало Косово, а сколько - оккупацию Крыма. И утихните)

kamen_12 10 июля 2018 | 18:55

u96: Одна шестая территории суши признала и ладно.

vla7815 10 июля 2018 | 18:32

Вранье - это кислород путинской власти.

u96 10 июля 2018 | 18:48

и шо Коперник был не прав, да и Земля то плоская! Разве что возле Сирии бугорок стрельнуть не дал....

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