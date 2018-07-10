МВД утверждает, что Олег Сенцов является гражданином России

Пресс-центр Министерства внутренних дел сообщил об этом в ответ на запрос агентства «Интерфакс». Сам режиссер говорит, что всегда был и остается гражданином только Украины. Сейчас он отбывает 20-летний срок в колонии строгого режима на Крайнем Севере и ведет голодовку протеста. Сегодня – 58-й день.