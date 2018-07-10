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18:12, 10 июля 2018

Дональд Трамп считает Владимира Путина своим «соперником»

Так американский президент ответил сегодня на вопрос журналистов, кем для него является президент России – другом или врагом. Сегодня Трамп отправляется в большую поездку в Европу, в частности, его ждут переговоры в Лондоне, а также саммит НАТО в Брюсселе. Эти встречи, считает президент США, могут оказаться для него более сложными, чем переговоры с Владимиром Путиным через неделю в Хельсинки.

Бывший высокопоставленный натовский генерал пишет на страницах Таймс, что пока в Белом доме сидит человек, подвергающий сомнению доктрину о коллективной обороне стран Запада, «нам следует тревожиться». При наличии (у России) малейшего сомнения относительно того, придет ли Америка на помощь атакованному члену НАТО, в этой доктрине появится «пробоина ниже ватерлинии». Генерал утверждает, что Владимир Путин стремится нейтрализовать или, еще лучше, разрушить НАТО и отлучить Америку от защиты Европы. Ветераны американской дипломатии во главе с Мадлен Олбрайт, в свою очередь, направили накануне письмо Дональду Трампу, в котором отмечается, что сотрудничество с Россией было бы ценным по таким вопросам как Сирия, однако улучшение отношений с Москвой – это не самоцель, цитирует послание издание Политико: — Россия предпринимает усилия, чтобы ослабить влияние США и вызвать раскол между Вашингтоном и его союзниками в Европе».

По итогам поездки в Россию делегации американских конгрессменов сайт Голоса Америки публикует статью, в которой приводит слова сенатора-республиканца Джона Кеннеди. С его слов, сенатор не является противником предстоящего саммита в Хельсинки, однако многого от него не ждет. «Путину нельзя доверять, считает Кеннеди, — и лучшее, что США могут сделать, это попытаться сдержать его». Конгрессмен назвал политическую философию российской власти «философией мафии, охарактеризовав встречи с российскими депутатами как «носившие подчас вспыльчивый характер». Это подтвердил и другой сенатор Джерри Моран, который заметил журналистам, что ни одна из бесед с российскими законодателями «не была легкой или приятной». «Мне кажется очевидным, что российские СМИ и правительство пытаются продвигать свою версию произошедшего. – Я не верю русским, когда они говорят, что не вмешивались в американские выборы, так же как не верю им, когда они представляют встречи (между сенаторами и депутатами) не такими, какими они были».

В Кремле не делают трагедию из неожиданно резкого заявления американского сенатора, — дал понять сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Группу американских сенаторов в Москве принимали в конце прошлой недели. Встреча была довольна торжественной, в частности, в Госдуме депутаты стоя и аплодисментами приветствовали гостей из США, председательствующий на заседании даже прервал доклад выступавшего в Думе аудитора Счетной палаты.

Депутаты стоя хлопали американским гостям, хотя встали не все. В частности, на своем месте осталась сидеть Наталья Поклонская. Она потом объяснила это тем, что США ведут по отношению к России себя неуважительно.

Комментарии

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bozk 10 июля 2018 | 18:19

Поклонская отличилась

felik23 10 июля 2018 | 18:19

https://youtu.be/Fn-1FnvM1-8

neyexo 10 июля 2018 | 18:24

Какой еще соперник
Трампу скоро на выход, может даже очень скоро, а у нашего еще лет 30 в запасе

fikus74 10 июля 2018 | 18:27

во-во, писюнами еще померитесь

r88w556xl4 10 июля 2018 | 18:50

Путин - соперник, а Петруччо великой Цеевропы - прислужник.

andreykochnev 10 июля 2018 | 18:53

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Путин 2018 (Инсулин Российская Федерация &
Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)

kazlevich1949 10 июля 2018 | 19:06

Я таки всё по сей день думаю, у Юрия Олеши у его Трёх Толстяков неоконсерваторов от оружейного лобби для их наследника "Путти" их же "кукла" Суок была соперником али как...

(комментарий скрыт)

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