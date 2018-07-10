Население Земли увеличилось за год на 83 миллиона и сейчас превышает 7 миллиардов 635 миллионов человек
Это данные немецкого фонда «Население Земли». Таким образом, по его оценкам, каждые 10 секунд в мире рождается 26 детей. Особенно активно прирост населения происходит в странах Африки.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
manofoffice 10 июля 2018 | 17:38
Это констатация факта, такая же как. скажем: количество комаров увеличилось на такое-то количество.
tag188 10 июля 2018 | 17:39
При этом в России за 2017 год зафиксирована убыль населения.
jurisconsult 10 июля 2018 | 17:40
Когда я учился в школе, в память запали строки из учебника географии: "ресурсов нашей планеты достаточно для проживания 1,5-2 млрд. человек".