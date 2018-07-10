Болельщики сборных Франции и Бельгии пройдут вечером с шествием в Петербурге перед полуфинальным матчем ЧМ по футболу

Болельщики сборных Франции и Бельгии пройдут сегодня вечером с шествием в Петербурге перед первым полуфинальным матчем Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает комитет по внешним связям мэрии северной столицы. Оба шествия завершатся у стадиона «Санкт-Петербург», на котором в 9 вечера начнется матч команд Франции и Бельгии.