Болельщики сборных Франции и Бельгии пройдут вечером с шествием в Петербурге перед полуфинальным матчем ЧМ по футболу
Болельщики сборных Франции и Бельгии пройдут сегодня вечером с шествием в Петербурге перед первым полуфинальным матчем Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает комитет по внешним связям мэрии северной столицы. Оба шествия завершатся у стадиона «Санкт-Петербург», на котором в 9 вечера начнется матч команд Франции и Бельгии.
Комментарии7
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banyi2 10 июля 2018 | 17:33
Пусть идут, вот хорватам не стоит....
vlabumur 10 июля 2018 | 17:41
banyi2: А англичанам стоит? Или вылезут из щелей уголовные отбросы?
alehan15274 10 июля 2018 | 17:42
Пусть идут...А питерцы могут им кинуть пару плакатов от души типа путин вор или надоел...французам пох чего кричать, а власть пыжится , изображая из себя радушного хозяина, и их никто не тронет...
greeg1 10 июля 2018 | 17:34
Что за праздник? Брататься будут?
murad_manapov 10 июля 2018 | 17:36
надеюсь, что согласовали за месяц шествие.., иначе кирдык франкам
andy66 10 июля 2018 | 17:38
а митинг санкционированный? Полиция будет бить их дубинками?
А то ведь у полиции рефлексы, они могут не удержаться )))
motooppic 10 июля 2018 | 17:43
а замыкать колонну будет оппозиционная гопота с визгами про свободу прав граждан? А потом эту оппозиционную гопоту будут лупить прохожие, чтоб не гадили? В общем, все как всегда!