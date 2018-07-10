Власти Забайкалья выделят более 50-ти миллионов рублей на устранение последствий паводка

Между тем, на сегодняшний день из-за разлива рек прервано автомобильное сообщение с 12-ю населенными пунктами региона. Более 2-х тысяч человек проживают в подтопленных поселках. По данным МинЧС, пик паводка пройдет на реках Чита, Нерча и Коренга. Незначительный подъем уровня воды наблюдается ниже по течению рек Шилка и Витим.