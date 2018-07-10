Третьяковская галерея: Правила проведения экскурсий не призваны ограничить свободный обмен мнениями между посетителями

Новые правила проведения экскурсий в Третьяковской галерее не призваны ограничить свободный обмен мнениями между посетителями экспозиции. Об этом в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщила заместитель директора Третьяковской галереи Марина Эльзессер.

Она уточнила, что галерея не препятствует обсуждению экспозиции, если обсуждающие не мешают другим посетителям.

«Если люди не привлекают внимания, ведут себя деликатно, не мешают окружающим, то к ним никто не будет подходить и делать им какие-либо замечания», — заявила она.

Эльзессер отметила, что введение новых правил связано с жалобами посетителей на большое количество экскурсионных групп.

«Мы стремимся к тому, чтобы количество групп, которые находятся в наших залах, было разумным, чтобы можно было как-то регулировать поток существующих экскурсий, иначе они ужасно мешают и друг другу, и другим посетителям, которые пришли в музей с другой мотивацией», — пояснила она.

Эльзессер разъяснила, что сотрудники музея расценивают как «экскурсию» ситуацию, когда «один человек вещает, переходя целенаправленно от одной картины к другой, а второй внимает, слушает».



Если посетители обмениваются мнениями и задают друг другу вопросы, к ним никто никаких замечаний предъявлять не будет, сказала она.

15 мая 2018 г. на сайте Третьяковской галереи был опубликован новый регламент проведения экскурсий, согласно которому внештатные гиды музея должны получить аккредитацию от галереи, уплатив отдельный взнос.

Ранее сотрудники исторического факультета МГУ, обсуждавшие картины на выставке Верещагина, пожаловались, что их выгнали из Третьяковской галереи за «экскурсию без аккредитации». В дальнейшем аналогичные претензии в сторону Третьяковской галереи предъявили несколько блогеров.