ФИФА изучает новое видео в интернете с хорватским футболистом Домагой Вида, который произносит «Слава Украине»
Об этом РИА сообщили в пресс-службе футбольной организации. При этом сам футболист утверждает, что никогда не публиковал этот ролик.
После победы сборной Хорватии в четвертьфинале ЧМ над Россией в сети появился ролик, в котором Вида скандировал «Слава Украине», а член хорватской делегации Огнен Вукоевич добавил, что это была победа «за «Динамо» и Украину». После этого Вукоевич был отстранен и оштрафован.
Между тем, Федерация футбола Украины решила компенсировать Вукоевичу наложенный на него штраф и, как передает «Украинская правда», предложила ему работу в федерации.
Комментарии14
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banyi2 10 июля 2018 | 17:11
Это можно списать на глупость, или на спланированную провокацию от тренерского состава. Выкрик - Слава Украине! (и дальше) Героям Слава! - это в РФ фашистский лозунг . Поэтому - просто не пройдёт.
kamen_12 10 июля 2018 | 17:13
Воры решили украсть деньги у украинских пенсионеров и подарить миллионеру хорвату!
valkuz7 10 июля 2018 | 17:14
А почему футболист (не на поле во время игры) не может произносить слова: Слава Украине! Слава Аргентине! Слава Камеруну! Слава Танзании! и т.д.?
kamen_12 10 июля 2018 | 17:17
valkuz7: Слава Украине токо нельзя, токсичная страна.
banyi2 10 июля 2018 | 17:19
valkuz7: В разных странах что то можно кричать, а где то - НЕТ! Хайль Гитлер кричать, кроме Украины, и шпрот - нигде нельзя. А этот выкрик в РФ ассоциировается
ujdyjgjkmcrfz_vjnz 10 июля 2018 | 17:35
valkuz7: А почему футболист (не на поле во время игры) не может произносить слова: Слава Украине....
А чтобы дебилы типа тебя спрашивали! Читай правила поведения игроков и болельщиков во время проведения и после игр.
glotov 10 июля 2018 | 17:18
Достали уже мусолить эту тему. Надеюсь, очередной матч уберет всю эту чепуху на второй план.
apels 10 июля 2018 | 17:24
glotov: Угу. Вы за кого болеть будете? Хорватия или Англия? Одни могут "Слава Украине!" сказать а другие гораздо хлеще :)
apels 10 июля 2018 | 17:22
А что "СлваУкраине!" теперь приравнивают к экстремизму? А "Слава Великобритании!" можно? А "Слава России!"!
На мой взгляд, это проявление идиотизма :)
banyi2 10 июля 2018 | 17:25
apels: Где руководят нацисты, про ту страну кричать НЕЛЬЗЯ в РФ. СС14 - государство Украины не финансирует разве?
procto_djon 10 июля 2018 | 17:22
Нечем ФиФе больше занятся, чем изучать видеоролики. Что договарняки и коррупция в мировом футболе уже побеждены? Или денежки государства-агрессора нужно отрабатывать?
radionews 10 июля 2018 | 17:24
Не пойму, в чем эта продажная ФИФА увидела проблему?
Тут вчера какая-то чучундра бухтела, что Одессе не понравилось, что она вишь за русских болела. И подтекст такой мол да как они смеются, хаххлы проклятые!! За каво хачу за таво балею!!!
Ну!?
А тут в чем проблема, пусть фифа внятно сформулирует.
А пока это стремление линчевать хорвата ни за что, просто невменяемая рашистская толпа требует "распни его!!!"
И фифа, и Россия должна ответить за нацизм.
santathefrosr 10 июля 2018 | 17:27
Странные они такие Домагои...
Что можно ожидать от усташа, да ещё и с таким именем? Ну посвяти победу своей стране. А если сделал это с намерением, так скажи как мужик, что он поддерживает хохлов из-за конфликта... Пеп вон, не отрицает, что поддерживает отделение Каталунии и спокойно платит штрафы, потому что - мужик!
так нет... Дамогой должен сразу начинает идти в отказ... "я не хотел, это в честь Динамо, я не публиковал, это не моё видео....
Домагой, одним словом, хохлам в радость...
jamba 10 июля 2018 | 17:32
Только не надо тут гнать пургу и пугать малоумных! Если вы утверждаете, что некие слова имеют отношение к идеологии фашизма, вы должны это веско аргументировать (не собственными умозаключениями, которые, как правило, следствие личной испорченности) а решениями СУДОВ!
Все просто! В противном случае, вы за рамками цивилизационных норм!);))))))))))))))))))))))))))))