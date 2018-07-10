ФИФА изучает новое видео в интернете с хорватским футболистом Домагой Вида, который произносит «Слава Украине»

Об этом РИА сообщили в пресс-службе футбольной организации. При этом сам футболист утверждает, что никогда не публиковал этот ролик.

После победы сборной Хорватии в четвертьфинале ЧМ над Россией в сети появился ролик, в котором Вида скандировал «Слава Украине», а член хорватской делегации Огнен Вукоевич добавил, что это была победа «за «Динамо» и Украину». После этого Вукоевич был отстранен и оштрафован.

Между тем, Федерация футбола Украины решила компенсировать Вукоевичу наложенный на него штраф и, как передает «Украинская правда», предложила ему работу в федерации.