Вероника Скворцова: Продолжительность жизни человека может быть увеличена до 120-ти лет
Продолжительность жизни человека может быть увеличена до 120-ти лет. Во всяком случае, так считает глава Минздрава Вероника Скворцова. По итогам заседания президентского совета по приоритетным проектам она сказала, что потенциал жизни человека достаточно велик в том случае, если сам человек или обстоятельства не укорачивают ему жизнь.
Комментарии22
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valya24 10 июля 2018 | 17:06
обстоятельства в виде кооператива "Озера" у власти существо укорачивают жизнь
balamuto 10 июля 2018 | 17:27
Продолжительность жизни человека может быть увеличена до 120-ти лет
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Она хочет сказать, что пенсионный возраст можно учеличить до 100 лет?
Ааааааааа, ну тогда ладно, давай..
starokozlovicky2gus 10 июля 2018 | 17:06
Она хочет сказать, что пыня и его двойники еще 60 лет никуда не уйдут?
tag188 10 июля 2018 | 17:08
Т.е. на повышением пенсионного возраста да 65 лет можно не ограничиваться, и сделать 85 лет.
Ну а кто не дожил -- сам виноват.
sborisych 10 июля 2018 | 17:38
tag188:
А не до'жил- штрафовать! Наследников, родственников, и знакомых.
bozk 10 июля 2018 | 17:08
Нет! До 240 лет! А пенсия до... до 3 миллионов долларов! И по балету мы все ещё впереди планеты всей!
neon001 10 июля 2018 | 17:19
уже можно и рюмочку пальмового масла выпить за здоровье свое и скворцовой.
forfor 10 июля 2018 | 17:19
> Продолжительность жизни человека может быть увеличена до 120-ти лет
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И мы все знаем этого человека )))
vedma2017 10 июля 2018 | 17:21
Вопрос - какого человека.
ujdyjgjkmcrfz_vjnz 10 июля 2018 | 17:23
А почто так мало - нужно сразу до 350 и точка! У мамзель крыша съехала от продолжительной работы во власти.
gwon 10 июля 2018 | 17:23
Очень глубокомысленное открытие.
polsan 10 июля 2018 | 17:24
Старейшая жительница планеты скончалась в США в возрасте 116 лет
Но там жизнь тяжелая и она ничего не знала про главу Минздрава Веронику Скворцову.
vargor 10 июля 2018 | 17:26
Ну вот когда продолжительность жизни достигнет 120 лет, тогда и нужно будет поднимать пенсионный возраст. А пока это слишком право-либерально, то есть. чистое людоедство.
prof57 10 июля 2018 | 17:26
А пацаны то и не знают...
ti_swimmer 10 июля 2018 | 17:26
Недавно она заявила, что детский возраст надо продлить до 30 лет. Окончательно сбрендила
m_doc 10 июля 2018 | 17:29
Ага. На любимой Скворцовой гомеопатии.
Тётеньке пора на отдых. Окончательный и бесповоротный.
andreykochnev 10 июля 2018 | 17:32
МАРАЗМ, да и только — НЕ РАНОвато ли … !!!
ddolly 10 июля 2018 | 17:32
Неужели этот человек и вправду собрался жить 120 лет? Все, прощай Россия...
andre_klimov 10 июля 2018 | 17:33
Евреи! Кто пригласил несчастную женщину на свой день рождения? Изверги... Посмотрите, что с ней стало после того. как она услыхала традиционное еврейское пожелание "до 120-ти!"... :))
frauava17 10 июля 2018 | 17:34
Ну и дура.
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
sborisych 10 июля 2018 | 17:36
Продолжительность жизни человека может быть увеличена до 120-ти лет. Во всяком случае, так считает глава Минздрава Вероника Скворцова.
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И я даже могу предположить, какого человека. Ой и недешево это нам встанет. ВпроТчем, нас подсократят, всего и делов.. То..
yralez 10 июля 2018 | 17:39
Капец вам, детишки......и вы конца правления ОПГ не увидите.
Оле, оле, оле, раися, вперде.....пойте.
Дядя вова с нами до конца .