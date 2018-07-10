Вероника Скворцова: Продолжительность жизни человека может быть увеличена до 120-ти лет

Продолжительность жизни человека может быть увеличена до 120-ти лет. Во всяком случае, так считает глава Минздрава Вероника Скворцова. По итогам заседания президентского совета по приоритетным проектам она сказала, что потенциал жизни человека достаточно велик в том случае, если сам человек или обстоятельства не укорачивают ему жизнь.