Чистый отток капитала из России вырос в первом полугодии на 20% и составил более 17-ти миллиардов долларов
Таковы оценки Центрального банка. Эти данные учитывали только чистый вывоз капитала частным сектором.
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Таковы оценки Центрального банка. Эти данные учитывали только чистый вывоз капитала частным сектором.
Комментарии13
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tag188 10 июля 2018 | 17:06
Победные прорывы продолжаются! :))
sadda 10 июля 2018 | 17:13
Песков - "Никаких офшоров у Навки нет. А то что ее паспорт фигурирует в офшорных документах, так в этом нет ничего удивительного - паспорт цыгане в электричке украли".
hiryrg 10 июля 2018 | 17:14
Теперь это уже не наши деньги...Они ушли...
vla7815 10 июля 2018 | 17:14
Вывоз денежных средств за бугор нарастающим потоком с одновременным геноцидом населения - это самая настоящая вражеская диверсия против страны. Больше ни каких внешних врагов для России не нужно. Своих более чем достаточно.
bozk 10 июля 2018 | 17:16
А шо там у хохлов?
ujdyjgjkmcrfz_vjnz 10 июля 2018 | 17:18
Чудо-эксперты эха даже статью ЦБ прочитать не в состоянии - попутали прогноз с оттоком. Откуда берутся такие чудо-эксперты у эха, никак их взращивает сам Беня Диков?
tag188 10 июля 2018 | 17:28
ujdyjgjkmcrfz_vjnz: Чистый вывоз капитала частным сектором в январе-июне 2018 года, по оценке Банка России, составил 17,3 млрд долларов США (14,4 млрд долларов США годом ранее). (С)
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Дословная цитата с сайта ЦБ. Никаких прогнозов, даются конкретные цифры.
Фраза "по предварительной оценке" в первом абзаце относится совсем к другим данным, а именно к профициту счета текущих операций платежного баланса РФ, и к теме оттока капиталов не имеет никакого отношения.
Похоже это Вы не в состоянии прочитать статью ЦБ. Он приводит данные касаемо всей статистики внешнего сектора.
ujdyjgjkmcrfz_vjnz 10 июля 2018 | 17:38
tag188: Русский язык учи неуч, а потом об чём-то рассуждай.
tag188 10 июля 2018 | 17:42
ujdyjgjkmcrfz_vjnz: Вы самокритичны.
Ну удачи в изучении русского языка!
vla7815 10 июля 2018 | 17:36
ujdyjgjkmcrfz_vjnz: Где прогноз ???? Какой прогноз ???? Ты травы накурился, троль портяночный, или грибов поганых объелся ???? Да у вас там все такие, блин.
pampey 10 июля 2018 | 17:20
Отток все время растет - скоро уже ничего не останется.
nikolaitschi 10 июля 2018 | 17:23
Доллар закончил переговоры с Путиным и возвращается на Родину.
chubazzl 10 июля 2018 | 17:27
Либертэ: свободный вывоз капитала, пятирное гражданство, хамство, свинство, чванство, криминал. За что боролись, на то и напоролись.