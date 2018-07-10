Госдума приняла в первом чтении проект закона о ликвидации национального и внутрисетевого роуминга
Проект отменяет разную стоимость услуг для абонентов при поездках по России.
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Проект отменяет разную стоимость услуг для абонентов при поездках по России.
Комментарии2
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noxepy_7_40_ 10 июля 2018 | 17:07
Поганый бешеный принтер, только может запрещать и ликвидировать! В Тайланде уже всех детей спасли, а наши только ликвидируют и запрещают, позорище!!!
kukrynx 10 июля 2018 | 17:24
noxepy_7_40_: Ага... Ты забыл сказать, что дети были в роуминге. Пиши ещё....