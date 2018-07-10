МВД решило взыскать с фигурантов «Болотного дела» стоимость резиновых дубинок и раций
Некоторых участников митингов вызвали к мировому судье. Принцип, по которому выбирали людей, непонятен. Об этом «Эху Москвы» рассказал один из вызванных в суд, координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.
Он связал это решение МВД с тем, что он и Леонид Развозжаев в последнее время пытались вернуть свое имущество, арестованное в счет обеспечения гражданских исков.
Комментарии22
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post_v 10 июля 2018 | 17:04
"…Когда рапорт дошел до начальника тыла Прикарпатского фронта, который в конце концов подписывал все рапорты о боевых потерях, то его воображению предстала некая чудо-машина, созданная на базе разведывательного мотоцикла «М-72». Чудесная машина была вооружена пулеметом и противотанковым гранатометом, она имела два активных ночных инфракрасных прицела, дальномер-прицел, радиостанцию «Р-123». Машина, видимо, предназначалась для действий в условиях Заполярья, так как на ней находились два новеньких дубленых полушубка, а сзади была прилажена 200-литровая бочка со спиртом. К сожалению, все это сгорело при столкновении с контрреволюцией…"
(Виктор Суворов. рассказ "Контрреволюция")
henry52 10 июля 2018 | 17:12
post_v: Вам надо было хотя бы в краце написать о чем рассказ. Люди не читавшие вряд-ли поймут в чем дело.
patrikk_1 10 июля 2018 | 17:18
МВД решило взыскать с фигурантов «Болотного дела» стоимость резиновых дубинок и раций...
Давите жидобандеру всеми доступными, законными средствами.
balamuto 10 июля 2018 | 17:22
patrikk_1: Патрик, а у тебя есть противозачаточные доступные средства? Чтоб не рождались больше уроды после тебя.
vezdehod 10 июля 2018 | 17:38
А, что было бы. если какой-нибудь полицай, пропив свой "ПМ" , сказал. что его отняли Несогласные?
parasuk_ 10 июля 2018 | 17:09
Дело хорошее. А еще казаки, когда навальнят в мае пороли, свои нагайки потерли. Надо компенсировать :)
tks 10 июля 2018 | 17:10
Putlerismus Ordinaris Vulgaris.
И в этот же день, решается вопрос об освобождении имущества Цапков из-под следственного ареста.
Потерпевших настолько запугали и люди настолько разуверились в работе Следкома, что видимо, не все подали гражданские иски в уголовном деле.
m_doc 10 июля 2018 | 17:21
tks: Матросик, не устаю восхищаться твои латинским... Однако не пора ли обновить пароль? Старый несколько поизносился - поистрепался:))
tks 10 июля 2018 | 17:33
m_doc: Старый - значит, проверенный временем =)))
Мадам, мне исключительно, исключительно приятно Ваше восхищение. В знак признательности скажите, что я для Вас могу сделать? =)))
m_doc 10 июля 2018 | 17:36
tks: Свежий анек. И действие пароля продлевается на 10 раз. Но анек качественный, иначе затаю лютую злобу.
gregor 10 июля 2018 | 17:10
МВД решило взыскать с фигурантов «Болотного дела» стоимость резиновых дубинок и раций
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Ту женщину ,беременную , которую полицейский тащил по асфальту за волосы , предписали ей вернуть полицейскому стоимость перчаток ,которые он запачкал .
m_doc 10 июля 2018 | 17:18
gregor: Та беременная мужиком оказалась, придурок. Ты в сознании-то бываешь?
henry52 10 июля 2018 | 17:26
m_doc: С тобой коза все ясно: Мужика, тем более не беременного, за волосы таскать по асфальту - можно...
andy66 10 июля 2018 | 17:14
это по-китайски. Они когда расстреливают, то семье приходит счет за отстрелянный патрон
sadda 10 июля 2018 | 17:15
Вот такое вот полицейское государство имени Путина....
neon001 10 июля 2018 | 17:15
вот и фашизм. уже настоящий.
motooppic 10 июля 2018 | 17:29
все правильно. С драной собаки хоть шерсти клок!
greeg1 10 июля 2018 | 17:31
Вот и доверяй после этого спецсредства путинским гориллам. Что не дай - всё в рот суют.
vladimirgornitsky 10 июля 2018 | 17:33
Это еще цветочки. В Китае вот, как я читал, все значительно круче. "Приговоренным к расстрелу необходимо своим трудом зарабатывать на пулю, которой потом их отправят к праотцам. Тем, у кого есть родственники, чуть проще: родня может оплатить 9 юаней (1,5$) за патрон. После приведения приговора в исполнение и вскрытия пуля возвращается родственникам, как их собственность". Так что российским чекистам есть на кого равняться и в какую сторолну развиваться.
pionerka Зинаида Сацкая 10 июля 2018 | 17:36
Непристойность. Другого слова для таких действий просто не существует.
pikol 10 июля 2018 | 17:40
Совсем охренели.
henry52 10 июля 2018 | 17:42
С дубинками боле-менее понятно, но при чем здесь рации?