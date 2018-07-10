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Эксклюзив Эха 17:02, 10 июля 2018

МВД решило взыскать с фигурантов «Болотного дела» стоимость резиновых дубинок и раций

Некоторых участников митингов вызвали к мировому судье. Принцип, по которому выбирали людей, непонятен. Об этом «Эху Москвы» рассказал один из вызванных в суд, координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

Он связал это решение МВД с тем, что он и Леонид Развозжаев в последнее время пытались вернуть свое имущество, арестованное в счет обеспечения гражданских исков.

Комментарии

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post_v 10 июля 2018 | 17:04

"…Когда рапорт дошел до начальника тыла Прикарпатского фронта, который в конце концов подписывал все рапорты о боевых потерях, то его воображению предстала некая чудо-машина, созданная на базе разведывательного мотоцикла «М-72». Чудесная машина была вооружена пулеметом и противотанковым гранатометом, она имела два активных ночных инфракрасных прицела, дальномер-прицел, радиостанцию «Р-123». Машина, видимо, предназначалась для действий в условиях Заполярья, так как на ней находились два новеньких дубленых полушубка, а сзади была прилажена 200-литровая бочка со спиртом. К сожалению, все это сгорело при столкновении с контрреволюцией…"

(Виктор Суворов. рассказ "Контрреволюция")

henry52 10 июля 2018 | 17:12

post_v: Вам надо было хотя бы в краце написать о чем рассказ. Люди не читавшие вряд-ли поймут в чем дело.

patrikk_1 10 июля 2018 | 17:18

МВД решило взыскать с фигурантов «Болотного дела» стоимость резиновых дубинок и раций...

Давите жидобандеру всеми доступными, законными средствами.

balamuto 10 июля 2018 | 17:22

patrikk_1: Патрик, а у тебя есть противозачаточные доступные средства? Чтоб не рождались больше уроды после тебя.

vezdehod 10 июля 2018 | 17:38

А, что было бы. если какой-нибудь полицай, пропив свой "ПМ" , сказал. что его отняли Несогласные?

parasuk_ 10 июля 2018 | 17:09

Дело хорошее. А еще казаки, когда навальнят в мае пороли, свои нагайки потерли. Надо компенсировать :)

tks 10 июля 2018 | 17:10

Putlerismus Ordinaris Vulgaris.

И в этот же день, решается вопрос об освобождении имущества Цапков из-под следственного ареста.
Потерпевших настолько запугали и люди настолько разуверились в работе Следкома, что видимо, не все подали гражданские иски в уголовном деле.

m_doc 10 июля 2018 | 17:21

tks: Матросик, не устаю восхищаться твои латинским... Однако не пора ли обновить пароль? Старый несколько поизносился - поистрепался:))

tks 10 июля 2018 | 17:33

m_doc: Старый - значит, проверенный временем =)))
Мадам, мне исключительно, исключительно приятно Ваше восхищение. В знак признательности скажите, что я для Вас могу сделать? =)))

m_doc 10 июля 2018 | 17:36

tks: Свежий анек. И действие пароля продлевается на 10 раз. Но анек качественный, иначе затаю лютую злобу.

gregor 10 июля 2018 | 17:10

МВД решило взыскать с фигурантов «Болотного дела» стоимость резиновых дубинок и раций
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Ту женщину ,беременную , которую полицейский тащил по асфальту за волосы , предписали ей вернуть полицейскому стоимость перчаток ,которые он запачкал .

m_doc 10 июля 2018 | 17:18

gregor: Та беременная мужиком оказалась, придурок. Ты в сознании-то бываешь?

henry52 10 июля 2018 | 17:26

m_doc: С тобой коза все ясно: Мужика, тем более не беременного, за волосы таскать по асфальту - можно...

andy66 10 июля 2018 | 17:14

это по-китайски. Они когда расстреливают, то семье приходит счет за отстрелянный патрон

sadda 10 июля 2018 | 17:15

Вот такое вот полицейское государство имени Путина....

neon001 10 июля 2018 | 17:15

вот и фашизм. уже настоящий.

motooppic 10 июля 2018 | 17:29

все правильно. С драной собаки хоть шерсти клок!

greeg1 10 июля 2018 | 17:31

Вот и доверяй после этого спецсредства путинским гориллам. Что не дай - всё в рот суют.

vladimirgornitsky 10 июля 2018 | 17:33

Это еще цветочки. В Китае вот, как я читал, все значительно круче. "Приговоренным к расстрелу необходимо своим трудом зарабатывать на пулю, которой потом их отправят к праотцам. Тем, у кого есть родственники, чуть проще: родня может оплатить 9 юаней (1,5$) за патрон. После приведения приговора в исполнение и вскрытия пуля возвращается родственникам, как их собственность". Так что российским чекистам есть на кого равняться и в какую сторолну развиваться.

pionerka Зинаида Сацкая 10 июля 2018 | 17:36

Непристойность. Другого слова для таких действий просто не существует.

pikol 10 июля 2018 | 17:40

Совсем охренели.

henry52 10 июля 2018 | 17:42

С дубинками боле-менее понятно, но при чем здесь рации?

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