МВД решило взыскать с фигурантов «Болотного дела» стоимость резиновых дубинок и раций...

Некоторых участников митингов вызвали к мировому судье. Принцип, по которому выбирали людей, непонятен. Об этом «Эху Москвы» рассказал один из вызванных в суд, координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

Он связал это решение МВД с тем, что он и Леонид Развозжаев в последнее время пытались вернуть свое имущество, арестованное в счет обеспечения гражданских исков.