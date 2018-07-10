За задержанного замдекана юрфака МГУ Владимира Степанова-Егиянца предложен залог в 20 миллионов рублей
Сегодня в Тверском суде Москвы проходят слушания по мере пресечения задержанному. Степанову-Егиянцу вменяется мошенничество на 39 миллионов рублей. Фабула дела до сих пор неизвестна, но обвиняемый своей вины не признаёт.
Комментарии4
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bozk 10 июля 2018 | 17:10
А где ещё 19 миллионов?
patrikk_1 10 июля 2018 | 17:16
За задержанного замдекана юрфака МГУ Владимира Степанова-Егиянца предложен залог в 20 миллионов рублей...
Армяшку почикали? И на старуху бывает проруха.
sparky 10 июля 2018 | 17:15
Неплохо замдеканы МГУ живут, коли у них есть 20 млн. в залог.
evgeny_biolog 10 июля 2018 | 17:34
"но обвиняемый своей вины не признаёт."
Настоящий вор в законе никогда не идёт в сознанку ...