За задержанного замдекана юрфака МГУ Владимира Степанова-Егиянца предложен залог в 20 миллионов рублей...

Сегодня в Тверском суде Москвы проходят слушания по мере пресечения задержанному. Степанову-Егиянцу вменяется мошенничество на 39 миллионов рублей. Фабула дела до сих пор неизвестна, но обвиняемый своей вины не признаёт.