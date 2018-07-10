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17:00, 10 июля 2018

Экс-глава президентской администрации Волошин может тайно инвестировать в американскую энергетическую компанию

Экс-глава президентской администрации Александр Волошин может тайно инвестировать в американскую энергетическую компанию. По данным газеты The Guardian, он получил 2,5% компании American Ethane и должность независимого директора.

Объем инвестиций Волошина в American Ethane в 2014 году составил более 1 млн долларов, пришли к выводу The Guardian вместе с проектом бизнесмена Михаила Ходорковского «Досье». Также они пишут, что глава первой администрации президента Владимира Путина стал одним из главных бенефициаров сделки между США и Китаем по поставкам сжиженного этана. Ее в ноябре прошлого года подписали лидеры двух стран Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Помимо Волошина в консорциум российских инвесторов American Ethane входят еще трое россиян, среди которых экс-депутат Думы Михаил Юрьев, отмечают авторы расследования. Вкладываться в проект планировал и бизнесмен Роман Абрамович. Как пишет The Guardian, к нему после звонка Юрьева обратился Волошин с соответствующим предложением. Абрамович, в свою очередь, четыре года назад вложил в American Ethane 50 млн долларов. Однако после присоединения Крыма и введения санкций против России он покинул проект.

Волошин отказался комментировать РБК публикацию газеты The Guardian.

Комментарии

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r88w556xl4 10 июля 2018 | 17:06

Языком чесать не дома строить. Газетёнка штампует фейк за фейком.

patrikk_1 10 июля 2018 | 17:14

Экс-глава президентской администрации Волошин может тайно инвестировать в американскую энергетическую компанию...

Ну и что? Российские граждане могут размещать честно заработанные деньги там, где им выгодно вкладывать, главное чтобы налоги были заплачены, а их дети могут учиться и работать в тех странах, в каких им только заблагорассудится. А вот других россиян, которые ворованные деньги держат в российских банках, а их дети и внуки живут, учатся и работают на территории России, их всё равно надо повесить.

banyi2 10 июля 2018 | 17:15

r88w556xl4: Люблю , но редко,Макдональдс, но боюсь скоро прикроют (((

detul 10 июля 2018 | 17:13

Бывший чиновник ? Имеет право. Другое дело, что это вывод денег из страны.

ural444 10 июля 2018 | 17:13

Это же получается, что они - иностранные агенты?

i_c_e 10 июля 2018 | 17:14

Врут, подонки. За 1 млн. даже «экс-глава президентской администрации» задницу от кресла не оторвёт.

hiryrg 10 июля 2018 | 17:17

Волошин - враг России! Вместе со своими подельниками.

vezdehod 10 июля 2018 | 17:35

Так может. или не может - пора уж определится, а не гнать "Пургу".

andy66 10 июля 2018 | 17:30

и ни одна портянка не видит тут ничего странного.... ))))

henry52 10 июля 2018 | 17:37

andy66: Так они же одно дело делают: одни воруют, вторые по мере сил создают "дымовую завесу". Вон почитайте что пишет всем известный "патрик"

p14 10 июля 2018 | 17:32

Какая прелесть это "тайно"...

ramses333 10 июля 2018 | 17:41

Какой кошмар! Теперь не удивлюсь, если завтра узнаю, что Волошин тайно посещает любовницу (или синагогу).

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