Экс-глава президентской администрации Волошин может тайно инвестировать в американскую энергетическую компанию
Экс-глава президентской администрации Александр Волошин может тайно инвестировать в американскую энергетическую компанию. По данным газеты The Guardian, он получил 2,5% компании American Ethane и должность независимого директора.
Объем инвестиций Волошина в American Ethane в 2014 году составил более 1 млн долларов, пришли к выводу The Guardian вместе с проектом бизнесмена Михаила Ходорковского «Досье». Также они пишут, что глава первой администрации президента Владимира Путина стал одним из главных бенефициаров сделки между США и Китаем по поставкам сжиженного этана. Ее в ноябре прошлого года подписали лидеры двух стран Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Помимо Волошина в консорциум российских инвесторов American Ethane входят еще трое россиян, среди которых экс-депутат Думы Михаил Юрьев, отмечают авторы расследования. Вкладываться в проект планировал и бизнесмен Роман Абрамович. Как пишет The Guardian, к нему после звонка Юрьева обратился Волошин с соответствующим предложением. Абрамович, в свою очередь, четыре года назад вложил в American Ethane 50 млн долларов. Однако после присоединения Крыма и введения санкций против России он покинул проект.
Волошин отказался комментировать РБК публикацию газеты The Guardian.
Комментарии12
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r88w556xl4 10 июля 2018 | 17:06
Языком чесать не дома строить. Газетёнка штампует фейк за фейком.
patrikk_1 10 июля 2018 | 17:14
Экс-глава президентской администрации Волошин может тайно инвестировать в американскую энергетическую компанию...
Ну и что? Российские граждане могут размещать честно заработанные деньги там, где им выгодно вкладывать, главное чтобы налоги были заплачены, а их дети могут учиться и работать в тех странах, в каких им только заблагорассудится. А вот других россиян, которые ворованные деньги держат в российских банках, а их дети и внуки живут, учатся и работают на территории России, их всё равно надо повесить.
banyi2 10 июля 2018 | 17:15
r88w556xl4: Люблю , но редко,Макдональдс, но боюсь скоро прикроют (((
detul 10 июля 2018 | 17:13
Бывший чиновник ? Имеет право. Другое дело, что это вывод денег из страны.
ural444 10 июля 2018 | 17:13
Это же получается, что они - иностранные агенты?
i_c_e 10 июля 2018 | 17:14
Врут, подонки. За 1 млн. даже «экс-глава президентской администрации» задницу от кресла не оторвёт.
hiryrg 10 июля 2018 | 17:17
Волошин - враг России! Вместе со своими подельниками.
vezdehod 10 июля 2018 | 17:35
Так может. или не может - пора уж определится, а не гнать "Пургу".
andy66 10 июля 2018 | 17:30
и ни одна портянка не видит тут ничего странного.... ))))
henry52 10 июля 2018 | 17:37
andy66: Так они же одно дело делают: одни воруют, вторые по мере сил создают "дымовую завесу". Вон почитайте что пишет всем известный "патрик"
p14 10 июля 2018 | 17:32
Какая прелесть это "тайно"...
ramses333 10 июля 2018 | 17:41
Какой кошмар! Теперь не удивлюсь, если завтра узнаю, что Волошин тайно посещает любовницу (или синагогу).