Экс-глава президентской администрации Волошин может тайно инвестировать в американскую энергетическую компанию...

Экс-глава президентской администрации Александр Волошин может тайно инвестировать в американскую энергетическую компанию. По данным газеты The Guardian, он получил 2,5% компании American Ethane и должность независимого директора.

Объем инвестиций Волошина в American Ethane в 2014 году составил более 1 млн долларов, пришли к выводу The Guardian вместе с проектом бизнесмена Михаила Ходорковского «Досье». Также они пишут, что глава первой администрации президента Владимира Путина стал одним из главных бенефициаров сделки между США и Китаем по поставкам сжиженного этана. Ее в ноябре прошлого года подписали лидеры двух стран Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Помимо Волошина в консорциум российских инвесторов American Ethane входят еще трое россиян, среди которых экс-депутат Думы Михаил Юрьев, отмечают авторы расследования. Вкладываться в проект планировал и бизнесмен Роман Абрамович. Как пишет The Guardian, к нему после звонка Юрьева обратился Волошин с соответствующим предложением. Абрамович, в свою очередь, четыре года назад вложил в American Ethane 50 млн долларов. Однако после присоединения Крыма и введения санкций против России он покинул проект.

Волошин отказался комментировать РБК публикацию газеты The Guardian.