Бывший советник президента Александр Волошин имеет тайные инвестиции в американскую энергетику

Об этом пишет The Guardian cо ссылкой на совместное расследование с центром «Досье». Издание отмечает, что Волошин имеет нераскрытую долю в American Ethane Company. Эту инвестицию ранее приветствовал Дональд Трамп, как «создающую рабочие места для американцев».

Знал ли президент США об этой «кремлевской связи» с американской компанией, пока не ясно. The Guardian отмечает, что Волошин остается влиятельной фигурой на российской политической арене.