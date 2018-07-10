Бывший советник президента Александр Волошин имеет тайные инвестиции в американскую энергетику
Об этом пишет The Guardian cо ссылкой на совместное расследование с центром «Досье». Издание отмечает, что Волошин имеет нераскрытую долю в American Ethane Company. Эту инвестицию ранее приветствовал Дональд Трамп, как «создающую рабочие места для американцев».
Знал ли президент США об этой «кремлевской связи» с американской компанией, пока не ясно. The Guardian отмечает, что Волошин остается влиятельной фигурой на российской политической арене.
Комментарии19
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
bozk 10 июля 2018 | 16:34
Америку открыли!
danko1 10 июля 2018 | 16:43
bozk: Никто из думающих и не сомневается, что во власти реальные иностранные агенты и нац.предатели во главе с крестным отцом самой крупной в Мире мафией Путиным.
И самые настоящие русофобы во власти, презирающие россиян, которых грабят.
tvitov66 10 июля 2018 | 16:56
danko1: ещё всего несколько триллионов и АмерикаНАШ!
kirilka1 10 июля 2018 | 16:45
bozk: Мафиози бывших не бывает.
vasyakirin 10 июля 2018 | 16:51
kirilka1: Бывают-мертвые...
alehan15274 10 июля 2018 | 17:08
Почему тайные и чего скрывать? Вон плешивый лидер рашн нации млд держит в американских оффшорах ( на покупку редких музыкальных инструментов для детдомовских, яссно) и все ОК!
Мы в Америке любим инвестиции! Потому и законы сделали одни для всех и прозрачные для бизнеса, чтоб деньги сюда везли. Короче, давайте еще! А там по телеку могете и дальше бухтеть про мундиаль или ракету с ипанутой траекторией или про дидов:)))
acque_minerali 10 июля 2018 | 16:36
Тут никого нет. Это пришло via Телеграм ААВ. Кому адресовано это? Путину? На улице останови 100 человек спроси кто такой Волошин, сколько смогут русским языком объяснить кто это? Расскажи им эту "новолсть" и спроси "Что они собираются по этому поводу делать в ближайшее время?". Точка. Тут нет никого, только Путин и везде.
marineru 10 июля 2018 | 16:37
Ещё один патриот. Уже, правда, не удивляет.
yralez 10 июля 2018 | 16:38
Пахан же обещал создать 25 миллионов высокоэффективных рабочих мест.
Слово пахан держит.
jetsam 10 июля 2018 | 16:47
yralez: пахана не так поняли.
он сказал не 25 млн рабочих мест, а "за 25 млн рабочее место".
т.е. он цену озвучил, а не количество...
vasyakirin 10 июля 2018 | 16:53
jetsam: И страну не озвучил...
vilingrad 10 июля 2018 | 16:39
Встреча в Хельсинки.
Трамп: -Володя, у меня к тебе две инициативы!
Советник Трампа, ему на ухо:
-Этот Путин- полный геморрой...
Трамп:
- Точнее, инициатива лишь одна!
vasya_von_smetankin 10 июля 2018 | 16:42
Точно Волошин, не Ролдугин?
А не, тот же скрипки покупал...
j_partizan 10 июля 2018 | 16:56
Стоит ли удивляться геноциду россиян? Власть - вот главный иностранный агент.
mystar 10 июля 2018 | 16:58
Это не тот Гардиан что про скрипалиную гречку зуб давал?
ujdyjgjkmcrfz_vjnz 10 июля 2018 | 16:59
Официальный Kyiv предложил России сотрудничество в атомной энергетике, дурак будет Путин если пойдёт навстречу Kyivy. Украине нельзя даже на грамм верить - когда американцы кинули Украину, она решила искать помощи у страны агрессора. А вот вам большой с прибором пани хохлы - сосите его на здоровье!
mystar 10 июля 2018 | 17:22
ujdyjgjkmcrfz_vjnz: А вот вам большой с прибором пани хохлы - сосите его на здоровье!
_________________________________________________________________________
Ну там не только пани. Остались еще немного панов.)))) Впрочем тоже сосут не оторвешь.)))
Польза отсоса здоровью весьма сомнительна и наукой не доказана.)))
sborisych 10 июля 2018 | 17:16
Копайте шире. И выше.
srk2658lu 10 июля 2018 | 17:40
Волошин поураганил В Расеях, а добычу можно сохранить только в Америке.
железная логика!