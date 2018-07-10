Приставы задержали Марию Алехину в связи с неисполнением решения об обязательных работах

В Измайловском суде Москвы сегодня рассматривался иску нижегородской ИК-2 к Алехиной и редакции «Собеседника». Как передает «Медиазона», приставы дождались Алехину у запасного выхода. Предполагается, что на участницу Pussy Riot составят протокол об уклонении от обязательных работ, а затем привезут в судебный участок. В апреле суд назначил Алехиной 100 часов обязательных работ за акцию с бумажными самолетиками у здания ФСБ в поддержку мессенджера Telegram.