Приставы задержали Марию Алехину в связи с неисполнением решения об обязательных работах
В Измайловском суде Москвы сегодня рассматривался иску нижегородской ИК-2 к Алехиной и редакции «Собеседника». Как передает «Медиазона», приставы дождались Алехину у запасного выхода. Предполагается, что на участницу Pussy Riot составят протокол об уклонении от обязательных работ, а затем привезут в судебный участок. В апреле суд назначил Алехиной 100 часов обязательных работ за акцию с бумажными самолетиками у здания ФСБ в поддержку мессенджера Telegram.
Комментарии7
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banyi2 10 июля 2018 | 16:39
Работать, начальник, понятия не позволяют! Только если куда что спрятать для братвы )
omantic 10 июля 2018 | 16:42
100 часов за акцию с самолётиком !! Они там чего совсем охренели !?
epynda 10 июля 2018 | 16:55
omantic: За акцию....... Именно за акцию...... С самолётиками, вертолётиками или с курицей, это уже не так важно....
zhnec07 10 июля 2018 | 16:44
По отношению к этой девицы, заголовок автоматически читается как... в связи с неисполнением решения об обязательных абортах...
ujdyjgjkmcrfz_vjnz 10 июля 2018 | 16:48
Довезти эту мамзель до границы с Украиной и запнуть её к хохлам, пускай там своей *издой торгует и холодильник для хранения куриц хохлам демонстрирует.
motooppic 10 июля 2018 | 17:02
посадить ее на зону к зэкам. Пусть в камере у них отрабатывает по полной. И тогда демократия восторжествует!
boldu1n 10 июля 2018 | 17:04
Алехина - кумир всех хомячков на Йехе-Израиля.