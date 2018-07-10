Обвиняемых в нападении на Олега Кашина осудили по другому делу

Суд в Петербурге приговорил на сроки от шести до семи лет строгого режима обвиняемых в похищении Александра Горбунова — управляющего директора завода «Заслон». В числе осужденных — Данила Веселов и Михаил Кавтаскин, фигуранты дела о нападении на Кашина. Горбунов проходит по этому делу как свидетель. Заказчиком этого преступления, по словам Веселова, был Андрей Турчак, в то время губернатор Псковской области, а ныне — секретарь генсовета «Единой России». Сам он отрицает свою причастность к нападению на Кашина.