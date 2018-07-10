Обвиняемых в нападении на Олега Кашина осудили по другому делу
Суд в Петербурге приговорил на сроки от шести до семи лет строгого режима обвиняемых в похищении Александра Горбунова — управляющего директора завода «Заслон». В числе осужденных — Данила Веселов и Михаил Кавтаскин, фигуранты дела о нападении на Кашина. Горбунов проходит по этому делу как свидетель. Заказчиком этого преступления, по словам Веселова, был Андрей Турчак, в то время губернатор Псковской области, а ныне — секретарь генсовета «Единой России». Сам он отрицает свою причастность к нападению на Кашина.
Комментарии4
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omantic 10 июля 2018 | 16:35
Единую Россию уже давно пора переименовать в Бандитскую Россию !
vadim_eu 10 июля 2018 | 16:58
Кто бы мог тогда подумать, что бьют крымнашиста?
Может всётаки это были прозорливые Бандеровцы?
motooppic 10 июля 2018 | 17:00
Плохо дело сделали, если этот упырь Кашин до сих пор своим дыханием воздух отравляет! Демократически за этот провал их осудим!
ujdyjgjkmcrfz_vjnz 10 июля 2018 | 17:12
Живой кашеед, а эхо расписывало, что живого места нет у него, всё что могли отбили, а он выжил и скачет козлом на эхе. Таких как кашеед нельзя оставлять в живых - нужен контрольный выстрел в жопу кожаным патроном.