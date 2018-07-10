Замдекана юрфака МГУ Владимир Степанов-Егиянц подозревается в мошенничестве на 39 миллионов рублей

Об этом объявлено в суде на слушаниях по мере пресечения. По словам следователя, на сегодняшний день установлено местонахождение лишь 25-ти миллионов. Следствие не исключает и других эпизодов преступной деятельности Степанова-Егиянца. Сам Егиянц в суде свою вину отрицал.