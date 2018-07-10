Замдекана юрфака МГУ Владимир Степанов-Егиянц подозревается в мошенничестве на 39 миллионов рублей
Об этом объявлено в суде на слушаниях по мере пресечения. По словам следователя, на сегодняшний день установлено местонахождение лишь 25-ти миллионов. Следствие не исключает и других эпизодов преступной деятельности Степанова-Егиянца. Сам Егиянц в суде свою вину отрицал.
Комментарии7
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banyi2 10 июля 2018 | 16:37
Новый политический! Хомяки ФАС!!!!
danko1 10 июля 2018 | 16:46
banyi2: Нормальный юрист для воровского режима Путина, который будет подготавливать холуёв-юристов для преступных путинских судов.
Всё как положено в ЕР и бандитском государстве.
Такое ворьё только продажные портянки защищают.
oldpartizan 10 июля 2018 | 16:58
danko1: за такую мелочь разве что грамоту дадут. на медаль не тянет.
satttana_perrrkele 10 июля 2018 | 16:39
39 лямов, всего?
Не позорьте МГУ! Это же всего 10-20 устных благодарностей, от родителей
tks 10 июля 2018 | 16:50
Веры "органам" ни на грош.
buzukin1912 10 июля 2018 | 17:04
Вот у них был цирк на выборах декана!
"Жизненно необходима смена декана, — заявил NNN и перешел к проблеме Женевского "филиала" юрфака — организации, работающей под именем филиала МГУ, но фактически не связанной с университетом. — Сейчас это сугубо частное предприятие – 87% принадлежит Тамерлану Гасанову – родственнику нашего декана. За бренд МГУ платят, как это понимать?"
А замдеканцу-Егиянцу не по чину столько хапать - это вам любой барщевский скажет!
n27hb3675k 10 июля 2018 | 17:17
Ё...ный стыд...
Какая страна, такие и юристы.