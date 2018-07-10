ВМС Таиланда подтвердили спасение всех 13-ти человек из затопленной пещеры Кхао Луанг
Они были заблокированы более двух недель. 12 школьников и их тренер выведены на поверхность. В международной спасательной операции было задействовано более 100 аквалангистов, один из которых погиб.
Комментарии8
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tvitov66 10 июля 2018 | 16:45
Вот убогие ... нет у них ни шахты "Северная", ни "Норд-Оста", ни Беслана, ни "Курска" ... отсталые люди
minerr 10 июля 2018 | 17:00
tvitov66: А ну-ка расскажи "неубогий", сколько террористов было в этой пещере, как в Норд-Осте, сколько взрывчатки висело на стенах, как в Беслане и сколько торпед заклинило, как на "Курске"? Слава богу, все дети спасены, но надо благодарить того монаха, кто случайно заметил пропажу детей. А то до сих пор их искали бы. А вообще, в сезон тропических дождей, эти пещеры должны быть попросту закрыты.
andre_klimov 10 июля 2018 | 17:26
minerr:
Да ну?
А не подскажешь ли, скольких людей погубили в "Норд-Осте" террористы - а сколько умерли от газа. Даже - не от газа, а - от отказа предоставить медикам необходимую информацию и антидот?
А сколько ракет "заклинило" на Курске и почему носовой отсек попросту не стали поднимать? И, самое главное - без всякой связи с причиной аварии - кто врал про "слышен стук", "все живы"? И кто отказался от помощи?
А в беслане отчего погибали дети - от рук террористов или от ведения огня из тяжёлой техники и миномётов?
И что за бред про "монахай, заметившего пропажу дете"? Сам сочинил или соловьиным помётом навеяло? Родители забили тревогу, когда дети к нужному часу не вернулись. Один из поисковых отрядов обнаружил возле входа в пещеру мопед тренера и велосипеды детей. Всё очень просто и много раз уже сообщалось официально.
semen2026 10 июля 2018 | 16:48
и ни одной шлюхи за 10 USD!)
tvitov66 10 июля 2018 | 17:00
semen2026: в Таиланде 10$ это огромная сумма ...
nikolaitschi 10 июля 2018 | 17:02
Действия тренера не могут не вызывать восхищения. Именно его мужество и умение позволили спасти ребят. Все остальные молодцы, а он просто герой.
y20160414 10 июля 2018 | 17:33
nikolaitschi:
А чего он полез в эту дыру, Сусанин узкоглазый? Какой частью тела он думал?
twenty_two 10 июля 2018 | 17:06
Прекрасная новость!
Вспоминаю что вех спасли, и приятно на душе.
Аквалангиста жалко.