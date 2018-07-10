Дополнительная фан-зона у стадиона «Спартак» на северо-востоке Москвы будет закрыта
Эта площадка работала только на одном матче чемпионата мира по футболу.
Век второй московской фан-зона был недолог. Площадка у стадиона «Спартак» вместимостью в 50 тысяч человек больше не будет принимать болельщиков. Коллективный просмотр полуфиналов, матча за третье место и финала чемпионата мира по футболу будет доступен лишь в главной фан-зоне. Той, что расположена под стенами МГУ. Ее вместимость, кстати, всего 25 тысяч человек. То есть, вдвое меньше, чем на «Спартаке». Однако, — сообщает ТАСС со ссылкой на Москомспорт, — тушинская фан-зона будет закрыта. Она работала только во время матча Россия – Хорватия, а главной ее целью было разгрузить Воробьевы горы. К слову, главная фан-зона отныне будет открываться только за три часа до начала матчей. В дни полуфиналов – это 18.00. В субботу, когда состоится матч за третье место, фан-зона откроется в 14.00, а в воскресение, это день финала, – в 14.45. При этом в четверг и пятницу, когда матчей нет, не будет и фестиваля болельщиков на Воробьевых горах.
Еще одним местом для массового просмотра полуфиналов чемпионата мира станет Мексиканский дом болельщиков, расположенный в Гостином дворе. Его вместимость, однако, невелика – около 4 тысяч человек.
Комментарии5
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nitsahon 10 июля 2018 | 16:12
с каких это пор стадион Спартак с северо-запада Москвы переехал на северо-восток города? что-то эховские информационщики опять дают сообщения,абсолютно их не проверив...
m_doc 10 июля 2018 | 16:47
nitsahon: Неместные они, импортные. Веник польстился - типа дёшево, сердито.
marsianka_ 10 июля 2018 | 16:28
Недолго музыка играла...
fazer22 10 июля 2018 | 17:06
marsianka_: Деньги на обустройстве попилили, а теперь можно и заккрыть.
ka_mate 10 июля 2018 | 16:54
Во какие проблемы народ беспокоят......