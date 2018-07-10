Семья арестованного недавно главы Серпуховского района обратилась к Владимиру Путину
Родные Александра Шестуна записали видеообращение к президенту, в частности, жена Юлия Шестун просит Путина о честном расследовании дела.
Александра Шестуна обвиняют в превышении должностных полномочий при распределении земельных участков. Сам он неоднократно заявлял, что за преследованием стоят недоброжелатели в подмосковном правительстве и администрации президента.
Комментарии9
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bozk 10 июля 2018 | 16:10
Тсарь памаги!
vincenttt 10 июля 2018 | 16:14
"Вор и убийца, помоги!"
dekadik 10 июля 2018 | 16:19
Я верю, Шестун намного лучше остальных вороватых чиновников, но и у него свой скелет в шкафу, хоть маленький но скелетик....без него никак, иначе ты не чиновник, не свой.
mystar 10 июля 2018 | 16:23
Еще один политический оппозиционер?))) Мемориал ты иде?)))
srk2658lu 10 июля 2018 | 16:42
Вова под давлением семьи не прогнётся...
vit_69 10 июля 2018 | 16:58
прошение самому главному ворюге-да даже не ворюге, а мафиознику
gvzdk 10 июля 2018 | 17:03
Наивные люди, с Луны ?.....
henry52 10 июля 2018 | 17:05
"Родные Александра Шестуна записали видеообращение к президенту, о честном расследовании дела. "
Ответ: "- Епть, у нас всегда, все по честному! Вон на днях цапковской вдове все бабло вернули"...
sadda 10 июля 2018 | 17:17
Какое может честное расследование в сфабрикованом деле?!