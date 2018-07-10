Для выявления в интернете запрещенного в России контента глава МВД Владимир Колокольцев предлагает привлечь волонтеров – тех, которые добровольно ищут пропавших людей. Свою идею он высказал на Всероссийском форуме поисково-спасательных отрядов.

Органы внутренних дел всегда нуждаются в поддержке со стороны общественности не только в рамках помощи людям, которые пропали без вести, — заявил министр. Есть множество интересных проектов, где вы востребованы, — обратился Колокольцев к добровольцам и конкретизировал: в первую очередь – это мониторинг в интернете на предмет выявления запрещенной информации, профилактика наркомании и подростковой преступности. Отмечу, что искать в интернете те или иные сообщения Колокольцев предложил поисковым отрядам, чьими силами в последние годы удалось спасти сотни потерявшихся и заблудившихся людей, чья жизнь была под угрозой. С другой стороны, в Судебной коллегии по административным делам отметили, что количество уголовных дел, связанных с распространением запрещенной информации, стремительно растет – в четыре раза по итогам прошлого года по сравнению с предыдущим годом, до восьми тысяч.

Точное количество людей, осужденных по статье за репост, назвать трудно, — отмечает МБХ-медиа.