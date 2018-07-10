Для выявления в интернете запрещенного в России контента глава МВД Владимир Колокольцев предлагает привлечь волонтеров
Для выявления в интернете запрещенного в России контента глава МВД Владимир Колокольцев предлагает привлечь волонтеров – тех, которые добровольно ищут пропавших людей. Свою идею он высказал на Всероссийском форуме поисково-спасательных отрядов.
Органы внутренних дел всегда нуждаются в поддержке со стороны общественности не только в рамках помощи людям, которые пропали без вести, — заявил министр. Есть множество интересных проектов, где вы востребованы, — обратился Колокольцев к добровольцам и конкретизировал: в первую очередь – это мониторинг в интернете на предмет выявления запрещенной информации, профилактика наркомании и подростковой преступности. Отмечу, что искать в интернете те или иные сообщения Колокольцев предложил поисковым отрядам, чьими силами в последние годы удалось спасти сотни потерявшихся и заблудившихся людей, чья жизнь была под угрозой. С другой стороны, в Судебной коллегии по административным делам отметили, что количество уголовных дел, связанных с распространением запрещенной информации, стремительно растет – в четыре раза по итогам прошлого года по сравнению с предыдущим годом, до восьми тысяч.
Точное количество людей, осужденных по статье за репост, назвать трудно, — отмечает МБХ-медиа.
Комментарии35
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sergo_25_26 10 июля 2018 | 16:08
волонтеры - стукачи. Что то новенькое.
gordy 10 июля 2018 | 16:11
Если дармовой труд, то да, но насчёт сокращения бюджета - ни слова?
oldpartizan 10 июля 2018 | 16:23
лахтинские- вам бессрочный субботник светит.
rash 10 июля 2018 | 16:50
oldpartizan: А вот и нет - они только гавном плеваться умеют.
danko_viola 10 июля 2018 | 16:23
gordy: я сдам бабушку данко1 бесплатно.
grossalexis072018 10 июля 2018 | 16:40
danko_viola: Да за тебя ушлепок мы еще и приплатим ;)) А уж какую отборную детскую порнушку тебе на винт зальем ;))
noxepy_7_40_ 10 июля 2018 | 16:15
sergo_25_26: В Финляндии вся страна стукачи, и ничего, нормально живут.
mystar 10 июля 2018 | 16:38
noxepy_7_40_: В Финляндии вся страна стукачи, и ничего, нормально живут.
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В Германии то же самое. Стучат как дятлы.
testmeter 10 июля 2018 | 16:50
sergo_25_26: mystar: "вся страна стукачи" ///
Только вот они "стучат" на преступников и бандитов, а вы будете стучать (без кавычек) преступникам бандитам на тех, кто с ними пытается бороться. Почувствуйте разницу, портянки
kamen_12 10 июля 2018 | 17:02
testmeter: Борцов с преступным режимом и там хватает.
compare 10 июля 2018 | 17:26
kamen_12: да уж,"камнь мочевог8о пузыря",тут ты ляпнул! да.там-"преступные"режимищща! судя по зарплатам и пенсиям тамошних трудяг-"мучеников",там "режимы" просто разбазаривают бюджеты,вместо того,чтобы тихо-мирно,малой группкой,переводить себе на счета...да они,получается,не "преступные",а глупые,по твоим понятиям?
alehan15274 10 июля 2018 | 16:51
mystar: столько доносов сколько накатали в совке и теперь продолжают в путинской раше - это надо еще поискать. Больше чем все страны мира вместе взятые! Почему все совдеповские такие стукачи? От страха, от природной тупупости? Или это зависть и жадность? Все поделить , чтоб все как у всех...отстой:(((
kamen_12 10 июля 2018 | 16:59
mystar: Там уголовной романтики нет, типа вертухаи и воры в законе. В осужденным относятся презрительно, нарушил закон, значит виновен. Сообщить о нарушении закона святое дело.
maik19_ 10 июля 2018 | 16:51
==="noxepy_7_40_: В Финляндии вся страна стукачи, и ничего, нормально живут."=== Да и у нас в Израиле стукачей навалом, но при этом живём прекрасно ! Вон на нашего честнейшего Премьера Б.Нетаньгу и его жену Сару стучат и стучат ...В стране полно "трёхколёсных арье", "яшей", "барухов"...Особенно много стукачей понаехало с Украины.
vasyakirin 10 июля 2018 | 16:26
sergo_25_26: хорошь хренотой заниматься, кому нужны пропавшие, шерстите интернет на крамолу и стучите!!!
slavaibo 10 июля 2018 | 16:10
Сами-то, чё делать будут?
dorin1987 10 июля 2018 | 16:21
slavaibo: Звездочки одевать, выходить пораньше на пенсию, размазывать печень по асфальту, целовать сапог царька РФ. В общем все то, что и до этого делали)
post_v 10 июля 2018 | 16:10
что считать запрещенным или незаконным?
«определять законный мигрант или незаконный, можно по фамилии, точнее по её окончанию. Фамилии, оканчивающиеся на „ян“, „дзе“, „швили“, „оглы“, незаконные, так же как и их носители»
(Из выступления губернатора Краснодарского края Александра Ткачева на краевом совещании в Абинске 18.03.2002, посвящённом гармонизации межнациональных отношений)
plank1957 10 июля 2018 | 16:12
Это в сумасшедших домах надо поискать.
lawyer12 10 июля 2018 | 16:14
ну не нова идея, стукачи были и в совке и у царской охранки и у этой..... не хочу материться скотины......
dekadik 10 июля 2018 | 16:16
Бесплатно никто волонтерничать не будет...
zkotor 10 июля 2018 | 16:17
Раньше они назывались шпиками, во времена оккупации ХИВИ, в сралинский период сексотами. А Волонтер — человек, добровольно занимающийся за свой счет безвозмездной общественно полезной деятельностью, а не прислуживанием силовикам насильникам
oneoretwo 10 июля 2018 | 16:18
....волонтеры - это хорошо, только им - волонтерам - следует иметь в виду, что в той конторе , нет-нет, да засунут бутылочку из-под шампанского в заднепроходное отверстие...
jetsam 10 июля 2018 | 16:20
волонтерам 11.80 будут платить или мандаты в местные думы раздавать?
особо отличившихся - закрытым указом хероя россии давать?
куды заяву подавать?
hrenvam 10 июля 2018 | 16:23
Сказл бы: " Для выявления взяточников" - желающих было бы много...
severnaj 10 июля 2018 | 16:26
Мало им целой армии тролей, теперь еще волонтеров каких-то для охоты за людьми привлекут. А ведь волонтерство само по себе благородное дело, но наши все испохабят.
danko_viola 10 июля 2018 | 16:31
severnaj: армии хохлотроллей? Да, вас много.
severnaj 10 июля 2018 | 16:36
danko_viola: О, возбудился. Ну как же ты мог пропустить, когда про тролей, аххахахах!
motooppic 10 июля 2018 | 16:29
Давно пора так сделать. Надо выявлять интернет-уродов и сажать, только так демократия восторжествует!
grossalexis072018 10 июля 2018 | 16:43
motooppic: Спорим если твой винт тряхонуть как следует найдется много интересненького - от контрафакта до порнушки ;))
maik19_ 10 июля 2018 | 16:39
Боюсь что "Эхо Москвы" смогут закрыть...Расистские высказывания Вити Уткина , назвавшего узбекского футбольного судью сыном ишака чего стоят... А если бы Витя Уткин назвал еврейского футбольного судью сыном ишака или ишачки Алёша Венедиктов его бы уволил ? Тут нужны не волонтёры, а Роскомнадзор и Генеральня Прокуратура.
grossalexis072018 10 июля 2018 | 17:09
maik19_: Ну во первых - Уткина зовут Вася ;)) И среди израильских судей есть ишаки ;)) И сын ослицы менее обидное чем сын верблюдицы ;)) Вот тебя можно смело назвать шариком скарабея ;))
ramses333 10 июля 2018 | 16:55
Однозвучно звенит Колокольцев...
hihi2raza 10 июля 2018 | 16:57
Россия страна стукачей и холуев.
compare 10 июля 2018 | 17:14
это что за "выдумка"? растить поколение стукачей,вместо того,чтобы дать людям заниматься тем,чем занимались до этого,"скрепного" момента? да...забросить поиски людей,действительно попавших в беду и заняться поиском проблем и бед,для других людей? самое печальное,что это страна уже "проходила" и тем не менее,ее не стало в том виде,в каком ее вылепили из бетона,с примесью колючей проволоки....ничему История не учит....