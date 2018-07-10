Успехом завершилась сегодня международная спасательная операция в Таиланде

Всех детей удалось вывести из затопленной пещеры.

В холодной воде, почти в полной темноте дети провели многие дни. Членов юниорской футбольной команды осторожно выносили на носилках из пещеры. Некоторым мальчикам, по словам местных властей, давали успокоительное, чтобы они не слишком нервничали. Спасатели пробирались к ним по горло в воде, держась за верёвки, натянутые вдоль стен. Затем по обломкам камней, покрытым скользкой грязью. Детей после освобождения из плена обследовали в полевом госпитале. Затем, как и в прошлые дни, вертолётом доставляли в больницу. Детей волонтёры и журналисты провожали аплодисментами. И называли героями. Третий этап спасательной операции занял около шести часов, меньше чем в предыдущие дни. Всего спасли 12 детей и тренера. У тех, кого эвакуировали из пещеры ранее, медики нашли лёгочную инфекцию. Ребятам придётся неделю провести в больнице, сообщает Рейтер. Дети ещё находясь в пещере передали родным записку, в которой признались, что мечтают о вкусной домашней еде, а учителей попросили не нагружать их домашним заданием.

В операции по спасению детей участвовали около полусотни специалистов из разных стран, в том числе были и российские дайверы. Свою помощь Таиланду предлагало и МЧС России, но она не потребовалась.