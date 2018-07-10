Мария Алехина из группы Pussy Riot задержана сегодня в Москве
По предварительным данным, у судебных приставов есть к ней претензии за неисполнение решений суда об обязательных работах. Ранее Мария Алехина была признана виновной в организации уличной акции у стен ФСБ в поддержку мессенджера Телеграм.
Комментарии11
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lion64__2 10 июля 2018 | 15:37
Пойдёт на трассу и там отработает, рядом со свидомитками. Не впервой ей будет промежностью отрабатывать.
ostapbey 10 июля 2018 | 15:45
lion64__2-главых кур?? Или петушков о двух
головах?
Как символ со значением даже??
archibald_dandy_esquire 10 июля 2018 | 16:03
lion64__2: " Не впервой ей будет промежностью отрабатывать. "
Ваш личный опыт рассказываете? есть слухи, что вас пригожинские кураторы заставляют в подвале "института интернет исследований" так штрафы отрабатывать
ну, вам не впервой, как Вы и сказали
banyi2 10 июля 2018 | 15:39
А что дурынду в ЕС ещё не забрали? Там её место вместе с Павленским (ну курицу еще дать )))
ostapbey 10 июля 2018 | 15:48
banyi2: твою федерацию родил не Павленский.. А святая Мария непорочным зачатием после батяни Батыя.
Правда она стала с возрастом не Марией а Прасковьей..
Парашей даже...
sneer1 10 июля 2018 | 15:58
banyi2: Завидовать плохо.
banyi2 10 июля 2018 | 16:02
sneer1: Я только сто уродов забанить могу, вы ещё не заслужили )
banyi2 10 июля 2018 | 16:02
sneer1: Я только сто уродов забанить могу, вы ещё не заслужили )
komiccap_nkvd 10 июля 2018 | 15:45
задержана по причине оптовой закупки мороженных кур
socialism 10 июля 2018 | 15:54
В бригаду на работы к этой дуре пусиротке, нужно добавить всю пятую колонну западных прихвостней и русофобов.
dekadik 10 июля 2018 | 15:54
пускай чморит фсбушников....молодец