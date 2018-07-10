МВД хочет взыскать с фигурантов «Болотного дела» стоимость поврежденной экипировки полицейских
Некоторых участников событий мая 2012-ого года на завтра вызвали в суд. Об этом «Эху Москвы» рассказал один из них – координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.
Он считает, что требование МВД взыскать стоимость дубинок и раций связано с его собственными усилиями вернуть имущество, которое было арестовано в счет обеспечения гражданских исков.
Комментарии20
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post_v 10 июля 2018 | 15:34
при Гитлере в Германии семье казненного человека прокуратура высылала «счет расходов на казнь», который семья была обязана оплатить...
slavaibo 10 июля 2018 | 15:48
post_v: Ну, так мы туда и стремимся!
post_v 10 июля 2018 | 15:50
slavaibo:
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говорят, что уже там?
asokol 10 июля 2018 | 15:58
А взыскать стоимость квартиры, выданной за подрежденную эмаль на полица
i_c_e 10 июля 2018 | 15:36
А что так долго телились? Надо ещё за бензин потраченый полиционерами содрать, и за сверхурочные. А также моральную компенсацию — это же психологическая травма дубинку об кого-нибудь попортить.
post_v 10 июля 2018 | 15:39
i_c_e:
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а бензина тогда истратили немеряно - автозаки часами ездили из района в район, и местные УВД отказывались принимать тех, кого задержали с нарушением ГК
tag188 10 июля 2018 | 15:37
Некоторых участников событий мая 2012-ого года на завтра вызвали в суд.
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Срок исковой давности для возмещения ущерба -- 3 года.
Чего там МВД собралось взыскивать по делам 2012 года??
blindpew_33 10 июля 2018 | 15:40
tag188: наверное, в МВД вскрылась сильная недостача.
Надо срочно списывать куда-то.
rogerrabbit 10 июля 2018 | 15:58
tag188: Срок исковой давности для возмещения ущерба -- 3 года.
так думаки поменяют закон и единогласно проголосуют
не вопрос
askol2016 10 июля 2018 | 15:38
Ну, вот. А говорили, путинские церберы возьмутся за оппозицию после ЧМ. А им не терпится вцепиться в глотку антипутинцам, начали на неделю раньше...
slavaibo 10 июля 2018 | 15:53
askol2016: Наши-то проиграли, значит чемпионат кончился!
plank1957 10 июля 2018 | 15:39
Здорово, сначала космонавты сломали свои дубинки на протестующих, а теперь последние должны еще и заплатить. И кто после этого у нас русофоб: сенатор США Джон Кеннеди или наша власть?
anemon 10 июля 2018 | 15:47
Так им и без того из бюджета отваливают - всем бы так! И скол эмали опять же - оплатили. Скоро ни пить, ни есть не будем, все наши налоги - на полицию, чтобы она нас винтила, да так, чтобы инвентарь не портить. Т.е. - овощем бессловесным надо быть.
archibald_dandy_esquire 10 июля 2018 | 15:58
anemon: "наши налоги - на полицию, чтобы она нас винтила, да так, чтобы инвентарь не портить."
полицеские будут останавливать кого захотят, избивать, валить на тротуар и топтать ногами - потом путинское правилово будет "присуждать" помимо "двушечки-пятёрочки" ещё и компенсацию за сбитые кулаки и полицайские ботинки, причём, в десятикратном размере - новая статья дохода для оплаты увеличения карателей ещё на пол-миллиона отморозков
kochar 10 июля 2018 | 15:48
А за увечья в ментовке платить слабо?
slavaibo 10 июля 2018 | 15:50
Может полицейский обделался от страха в тот день! - Оплатить стирку трусов. Все же люди!
kunst54 10 июля 2018 | 15:52
Волки позорные!
pusin_patriot 10 июля 2018 | 15:52
Они их со своей ЗП покупали? Или за налоги в том числе с этих же?
Там уже оруэловщина прямым текстом у них.
Заплатить ментам за моральные страдания, причиняемые задержанными сотрудникам милиции в процессе пыток, там ещё не предлагают?
Ведь милиционеры же нормальные у них люди? Нормальные люди испытывают страдания при виде пыток и тем более при пытках жертвы? А жертва вынуждает её пытать молчанием? Разве жертва пыток не обязана возместить моральный вред милиционеру при этом?
putin_itogy 10 июля 2018 | 15:54
"Привычка свыше нам дана".(с)
Гопники и сидельцы, проигравшие в чём-либо, всегда мстят.
Поскольку у сидельцев считается что "надо опустить" обидевшего их врага.
Болотники не просто обидели "пахана"(с маленькой буквы) они его - ИСПУГАЛИ.
Вот за этот страх он будет мстить, как "король Джеффри", из Игры престолов.
Как его мама Серсея..
Как все слабые и ничтожные людишки.
Ведь это карлик,
но не Тирион.
rampa 10 июля 2018 | 16:02
дно, да где же ты? Когда уж мы до тебя доберемся?