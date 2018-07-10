Новому допросу подвергнут сегодня премьер-министр Израиля

К Биньямину Нетаньяху в его правительственную резиденцию утром прибыли следователи. На этот раз они проверяют данные о том, что премьер, возможно, давал поблажки крупной телекоммуникационной компании в обмен на положительное освещение деятельности его кабинета. По этому делу в начале года был арестован бывший пресс-секретарь Нетаньяху.