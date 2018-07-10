Новому допросу подвергнут сегодня премьер-министр Израиля
К Биньямину Нетаньяху в его правительственную резиденцию утром прибыли следователи. На этот раз они проверяют данные о том, что премьер, возможно, давал поблажки крупной телекоммуникационной компании в обмен на положительное освещение деятельности его кабинета. По этому делу в начале года был арестован бывший пресс-секретарь Нетаньяху.
Комментарии2
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maik19_ 10 июля 2018 | 16:00
Я поддерживаю Биньямина Нетаньягу! Считаю его ни в чём невиновным ! Все обвинения в его адрес - происки политических конкурентов !
vetsurgeon 10 июля 2018 | 16:02
докопались до мужика