Трамп считает Путина своим «соперником»
Дональд Трамп считает Владимира Путина своим «соперником». Так американский президент ответил сегодня на вопрос журналистов, кем для него является президент России – другом или врагом. Сегодня Трамп отправляется в большую поездку в Европу, в частности, его ждут переговоры в Лондоне, а также саммит НАТО в Брюсселе. Эти встречи, считает президент США, могут оказаться для него более сложными, чем переговоры с Владимиром Путиным через неделю в Хельсинки.
Комментарии14
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antimalin 10 июля 2018 | 15:34
Трамп - тайный поклонник Путина.
banyi2 10 июля 2018 | 15:34
Правильно! Проще с серьёзным человеком говорить, чем со вздорными (и страшными) бабками ))))
dorin1987 10 июля 2018 | 15:44
_: Эт Вы о ком? О трампнаше или о царьке РФ? Кого из них Вы от чего-то считаете серьезным?
banyi2 10 июля 2018 | 15:48
dorin1987: А вы? У кого больше власти, тот и серьёзнее, на мой взгляд)
dorin1987 10 июля 2018 | 15:52
_: /А вы?/ - Вопросом на вопрос обычно отвечают те, у кого ответа, собственно, нет.
/ У кого больше власти,/ - Тогда царек РФ в самом глубоком физиологическом отверстии, по сравнению с "трампнашем"....
banyi2 10 июля 2018 | 15:51
dorin1987: Только по доллары и банки не надо! У кого есть ресурсы РЕАЛЬНЫЕ и сильная армия и власть, тот и танцует девушек, ВСЕХ ))) Поэтому дядькам есть о чём поговорить)
dorin1987 10 июля 2018 | 15:54
_: /и банки не надо!/ - Ой, а про что еще не надо? Список дайте, да поудобней для Вас, что бы потом не оказалось, что для Вас это "не власть", и Вам не пришлось изображать рака. Все условия, ага?
/РЕАЛЬНЫЕ..., ВСЕХ )))/ - Что за истероидная пунктуация?
/Поэтому дядькам/ - Каким? Трампу - да, царек РФ - лишнее на этой встрече...
kokapu 10 июля 2018 | 15:54
banyi2: Правильно! Проще с серьёзным человеком говорить, чем со вздорными (и страшными) бабками ))))
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Так Путин после всех манипуляций с ботоксом теперь сам похож на страшненькую бабку. А уж серьёзный-то какой! Всё государственными делами занимается: то с мальчиками летает, то стерхов в животики целует, то задницы кошачьи детишкам рисует, но на трёхколёсном драндулетике с байкерами тусуется.. Даже ночью не отдыхает - в хоккей в Ночной лиге играет.
basel812 10 июля 2018 | 15:36
Два недоделанных фюрера.
putin_itogy 10 июля 2018 | 15:42
basel812: Один.
tks 10 июля 2018 | 15:41
У кого из пацанов "струя" дальше ляжет?
serg4422 10 июля 2018 | 15:52
Путину Слава!!! врагам России - смерть и забвение.
dorin1987 10 июля 2018 | 15:59
_: / Слава/ - Бедный Вячеслав...
/врагам России - смерть и забвение./ - Судя по всему, царек РФ и есть самый большой враг России...
jamba 10 июля 2018 | 15:53
Отлично! Осталось загнать обоих в песочницу, одних, и пусть бросаются там песком и дубасят друг-друга совочками;))))))))))