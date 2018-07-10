Трамп считает Путина своим «соперником»

Дональд Трамп считает Владимира Путина своим «соперником». Так американский президент ответил сегодня на вопрос журналистов, кем для него является президент России – другом или врагом. Сегодня Трамп отправляется в большую поездку в Европу, в частности, его ждут переговоры в Лондоне, а также саммит НАТО в Брюсселе. Эти встречи, считает президент США, могут оказаться для него более сложными, чем переговоры с Владимиром Путиным через неделю в Хельсинки.