Власти Таиланда подтвердили, что спасены все находившиеся в затопленной пещере
На поверхность сегодня были подняты последние четверо детей, а также сопровождавший их взрослый. Международная спасательная операция завершена. Она длилась более недели, один из ее участников – местный водолаз – погиб.
Комментарии8
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banyi2 10 июля 2018 | 15:37
Искренне рад. Но тренера и организаторов похода - НАКАЗАТЬ!
ostapbey 10 июля 2018 | 15:38
banyi2: а кого ты наказал, за замерзших водителей на трассе в снегопад??
Которые добирались по бездорожью в твой Мухососаранск??
bobiksdoh 10 июля 2018 | 15:40
Красавчики! Рад!
sparky 10 июля 2018 | 15:41
!!!
sagen 10 июля 2018 | 15:41
Весь мир следил, затаив дыхание. Вот что такое нынешняя информационная система. Беды, о которых раньше не слыхали, становятся общими. Это и есть будущее Земли.
slavaibo 10 июля 2018 | 15:45
У путина не соперников - он пахан!
guliona 10 июля 2018 | 15:48
Я очень рада! Нечасто сейчас бывают хорошие новости.
natayak 10 июля 2018 | 15:52
УРА.