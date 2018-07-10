В России впервые утверждены требования к качеству мобильных приложений

Об этом сегодня сообщил Росстандарт. Среди обязательных норм: бесплатный пробный период, выпуск обновлений не реже раза в год, а также информирование пользователей о том, какие данные с его смартфона приложение получает. Как сообщает агентство ТАСС, правила вступят в силу с октября.