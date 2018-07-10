В России впервые утверждены требования к качеству мобильных приложений
Об этом сегодня сообщил Росстандарт. Среди обязательных норм: бесплатный пробный период, выпуск обновлений не реже раза в год, а также информирование пользователей о том, какие данные с его смартфона приложение получает. Как сообщает агентство ТАСС, правила вступят в силу с октября.
Комментарии6
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post_v 10 июля 2018 | 15:10
а китайцы в курсе?
pusin_patriot 10 июля 2018 | 15:17
Остается дождаться появления Спутник.Маркет, сразу после появления отечемобил на Эльбрусе, по 500 миллионов рублей за штуку, ровно по цене одного ноута от них для минобры.
Вообще забавно, сидят такие аборигены на пальме, жрут свои бананы и рассуждают, как должен вести себя Гугл :)
pusin_patriot 10 июля 2018 | 15:20
Опечатка, 500 тысяч рублей за 1 ноут, конечно же...
grossalexis072018 10 июля 2018 | 15:57
pusin_patriot: Ну это страшно только на первый взгляд, а при детальном рассмотрении нормальная цеyа за железяку выточенную из цельного куска специального алюминия. Армейские DEC стоили примерно столько же в исполнении с Альфой. Окошек там изначально не было - только чистый UNIX ;))
zhrv 10 июля 2018 | 15:18
- "выпуск обновлений не реже раза в год, а также информирование пользователей о том, какие данные с его смартфона приложение получает."
Давно пора выпустить указ - солнцу освещать территорию страны в "летнем режиме" на 40% дольше.
grossalexis072018 10 июля 2018 | 16:01
Простите а эти долбоклювы давно устанавливали хоть какое-нибудь приложение ? Хотя с этих дуриков станется требовать ознакомительный период с предустановленных приложений ;))