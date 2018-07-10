Одно из региональных управлений СК опубликовало видеоролик, предупреждающий о наказании за лайки и репосты в интернете
Одно из региональных управлений СК опубликовало на своем сайте видеоролик, предупреждающий о наказании за лайки и репосты в интернете. Анимационный сюжет адресован молодежи, которую авторы призывают «не портить себе жизнь».
Некоторые пользователи социальных сетей расценили видеоролик СК как попытку запугивания критически настроенных молодых людей.
Комментарии15
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yralez 10 июля 2018 | 15:14
Оклад получать хотят, а работать нет.
При чем сажать людей тоже хотят.
b0rts0v 10 июля 2018 | 15:21
пропабандистские "заградбаты"... нарашчивають обороты..
max3446 10 июля 2018 | 15:25
вообще то во всем мире за такие деяния людей сажают.
В 2017 году как минимум двух вьетнамских блогеров посадили на длительные сроки из-за их постов.
В конце ноября суд приговорил 22-летнего Нгуена Ван Хоа к семи годам тюрьмы за фотографии токсичных отходов, которые тайваньские заводы сбрасывали на территорию Вьетнама. Судья посчитал, что Хоа проводил пропаганду против государства. Как заявили следователи, молодой человек использовал фейсбук для «систематического распространения фото, видео, ссылок и другого негативного контента о властях и государственности Вьетнама».
В июне прошлого года еще одного блогера — 27-летнюю девушку под ником Mother Mushroom — приговорили к десяти годам тюрьмы по аналогичной статье.
В Таиланде строгая цензура, поэтому оставлять оскорбительные послания — опасное занятие даже в интернете. Недавно таиландец получил 35 лет лишения свободы за оскорбление королевской семьи в одной из соцсетей. Первоначально военный суд хотел посадить 34-летнего мужчину аж на 70 лет, однако судья «скостил» половину срока после признания обвиняемым вины.
Власти Турции относятся к постам в соцсетях более чем серьезно. За неугодные сообщения под арест запросто могут попасть даже главные знаменитости страны.
В начале декабря прокуратура Стамбула предложила приговорить победительницу конкурса «Мисс Турция-2017» к двум годам тюрьмы за публикацию в твиттере.
Как оказалось, в Швейцарии можно получить огромный штраф даже за лайк в соцсетях.Так, в мае нынешнего года суд Цюриха обязал местного жителя выплатить четыре тысячи франков за лайк в Facebook.
В Соединенных Штатах даже миллионеры рискуют попасть за решетку после неудачного поста в фейсбуке.
В сентябре прошлого года суд постановил заключить американского бизнесмена Мартина Шкрели под стражу из-за шутки. На своей странице в фейсбуке он написал, что заплатит пять тысяч долларов за прядь волос Хиллари Клинтон.
post_v 10 июля 2018 | 15:37
max3446:
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а в Китае еще вдобавок ворующих чиновников расстреливают.....
pusin_patriot 10 июля 2018 | 15:37
max3446: А чё там в Иране про посты в Интернет и лайки? Есть ещё много стран, до которых нам ещё есть куда валиться, с негритянскими далее сравнивать начнем.
И вообще, Пу*** НЕ ест человечину!
Представляете, какой прогрессивный руководитель!
Не каждый африканский мог этим похвастаться!
max3446 10 июля 2018 | 15:43
pusin_patriot: по вашему пендостан и Швейцария не достойны чтоы на них ориентироваться?
pavelmistery 10 июля 2018 | 15:40
max3446: Мимо, товарищ.
В США человека посадили за угрозы, а не шутку.
В Швейцарии обвиняемый подал ответный иск и выиграл дело.
Во Вьетнаме, Таиланде и Турции демократии нет, там, как в России, сажают неугодных людей за критику властей.
max3446 10 июля 2018 | 15:48
pavelmistery: важен сам факт привлечения к ответственности за лак в Швейцарии. А в пендостане это не угроза а шутка была. В России такой же угрозой можно назвать например призыв выйти на несогласованный митинг
post_v 10 июля 2018 | 15:25
просто надо репосты делать правильно:
"Президент России Владимир Путин высказался категорически против увеличения возраста выхода на пенсию в стране. "Я против увеличения сроков пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин. Пока я президент, такого решения принято не будет, необходимости в этом нет"
(ВГТРК. Вести, 27 сентября 2005, 15:01)
pusin_patriot 10 июля 2018 | 15:28
Кто-нибудь может пояснить момент хотя бы с "лайками". Это же личное выражение отношения к публикации, мнение.
Мол мне нравится или не нравится. Мне - одному человеку, который выразил свое мнение.
Что там вообще им вменяется в таких случаях?
Номер ст. УК там какой? В которой запрещено иметь собственное мнение и выражать его общественно опасным способом методом клика мышки?
radionews 10 июля 2018 | 15:41
pusin_patriot: проясняю: лайк - это разновидность мыслепреступления. Статья госизмена.
Десять и пять по рогам, слава Сталину.
plank1957 10 июля 2018 | 15:30
А за какие лайки и репосты будут сажать? За критические высказывания в адрес органов власти? У нас что, власть стала Всевышним? Тогда на хрен нужен поп Гундяй с его православием?
radionews 10 июля 2018 | 15:44
plank1957: а вот если фотку Путина или высказывание Киселева с Соловьевым лайкнуть, за это сколько лет отбывать наказание надо в русском мире?
irinaapril 10 июля 2018 | 15:36
А как насчёт свободы слова и отсутствии цензуры, которые нам гарантирует Конституция?
radionews 10 июля 2018 | 15:38
Фашизм в России окончательно вступил в свои права.