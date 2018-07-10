Одно из региональных управлений СК опубликовало видеоролик, предупреждающий о наказании за лайки и репосты в интернете

Одно из региональных управлений СК опубликовало на своем сайте видеоролик, предупреждающий о наказании за лайки и репосты в интернете. Анимационный сюжет адресован молодежи, которую авторы призывают «не портить себе жизнь».

Некоторые пользователи социальных сетей расценили видеоролик СК как попытку запугивания критически настроенных молодых людей.