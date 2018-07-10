Более 10 посылок с оружием и боеприпасами найдено в Москве в одном из почтовых отделений
Подозрительный груз обнаружили сотрудники «Почты России» и сообщили в полицию. Об этом передают агентства ТАСС и «Москва». Сейчас оружие находится на экспертизе.
Комментарии13
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post_v 10 июля 2018 | 15:12
они не перепутали?
или это все-таки "кофе из Аргентины"?
ostapbey 10 июля 2018 | 15:31
post_v: а может и сахар??
Из Рязани даже??..
gordy 10 июля 2018 | 16:00
Запрещали Телеграм, а тут такое на почте России??
pusin_patriot 10 июля 2018 | 15:14
Непонятно только это были отправляемые посылки или они уже сюда прибыли, их где-то приняли-отгрузили и доставили почтой России и тут неожиданно обнаружилось? :)
Судя по десятку обнаруженных - уже не первая переброска, явно не разовый пробник на отработку маршрута, и ранее у них всё получалось.
andre_klimov 10 июля 2018 | 15:23
"Дикие гуси" потянулись домой...
basel812 10 июля 2018 | 15:28
Гостинцы из Лугандонии.
sergo_25_26 10 июля 2018 | 15:31
Наполняется россия нужными штучками российского производства.
tks 10 июля 2018 | 15:31
Наверное, из ЛНР/ДНР приехало?
Или кто-то из конторских хорошо поработал? Сам организовал - сам же и разоблачил, блеск!
mikescholar 10 июля 2018 | 15:36
Подозрительный груз обнаружили сотрудники «Почты России» в ходе рутинного потрошения входящих посылок из Китая.
askol2016 10 июля 2018 | 15:46
Мальцев революцию готовит?..
kunst54 10 июля 2018 | 15:56
А говорили раньше, что его покупают в Военторге.
chernyij 10 июля 2018 | 15:59
А что тут подозрительного?
sneer1 10 июля 2018 | 16:01
А мне вот интересно - к КАКИМ именно оружием? Одно дело, - пистолеты какие-нибудь. А если СВД пересылали? Да в неразобраном виде? )))))