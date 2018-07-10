Выпускников гимназии в Петербурге лишили стипендий из-за того, что они принимали участие в протестных акциях
Стипендия в тысячу рублей полагалась выпускникам Второй Петербургской гимназии Тимофею Макаренко и Валентину Хорошенину. Тимофей стал призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, а Валентин учился на отлично и также принимал участие в нескольких олимпиадах. Однако при вручении аттестатов об окончании школы стипендию, которая им положена, молодым людям, активистам движения «Весна», не выдали. Он-лайн изданию «Бумага» Тимофей Макаренко рассказал, что, по словам классной руководительницы, это связано с их оппозиционной деятельностью. Гимназистов, в частности, задержали в ходе несанкционированной протестной акции 5 мая. Во Второй гимназии изданию пояснили, что в стипендии выпускникам может быть отказано из-за «антиобщественной деятельностью». Там уточнили, что в случае Макаренко и Хорошенина невыдача стипендии связана с их постановкой на учет в полиции.
В свою очередь, выпускники утверждают, что, среди выпускников были те, кто получил стипендию, несмотря на то, что попадал в полицию по иным, не политическим, причинам.
Комментарии10
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komiccap_nkvd 10 июля 2018 | 15:24
Навальный обещал выплатить стипендии всем пострадавшим
ostapbey 10 июля 2018 | 15:35
А вот Ульянова по кличке Ленин воообще отчислили..
Правда говорят , за то что его брат не коммерцией занимался, а хотел самого тогдашнего президента замочить.
А ведь если по слухам, то это своего побочного отца..выдавшего свою мамашку за провинциального жениха.
С чином инспектора как благодарность за услугу племянницы Скрипалей.
Но в дурку..
Даже))
pavelmistery 10 июля 2018 | 15:24
Уезжайте из этой страны, вам тут ничего не светит...
hastings 10 июля 2018 | 15:30
pavelmistery: но сначала двушечка и отработка всех средств потраченных государством!
ukr_777 10 июля 2018 | 15:25
свободная страна... от разума
zolingen 10 июля 2018 | 15:27
Как многогранен этот мир! Где- то детей спасают, а где- то гнобят за собственное мнение.
m_doc 10 июля 2018 | 15:51
zolingen: Никто не гнобит. Собственное мнение за свой счёт.
dimavosko 10 июля 2018 | 15:27
среди выпускников были те, кто получил стипендию, несмотря на то, что попадал в полицию по иным, не политическим, причинам.
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Ну это классика.
Политически активные граждане - враги власти. С ними власть поступает по всей строгости, и по закону, и по понятиям.
А уголовники и прочие хулиганы - наоборот. Социально близкие. Поскольку против власти они не вякают, им многое прощается.
askol2016 10 июля 2018 | 15:42
Вот так, копеечка к копеечке... Глядишь, и бюджет наполнится!
virgenu 10 июля 2018 | 16:02
Более сволочной ситуации не встречал в жизни! Только мафиозный путинский режим мог породить такую мерзость.