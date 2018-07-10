Выпускников гимназии в Петербурге лишили стипендий из-за того, что они принимали участие в протестных акциях

Стипендия в тысячу рублей полагалась выпускникам Второй Петербургской гимназии Тимофею Макаренко и Валентину Хорошенину. Тимофей стал призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, а Валентин учился на отлично и также принимал участие в нескольких олимпиадах. Однако при вручении аттестатов об окончании школы стипендию, которая им положена, молодым людям, активистам движения «Весна», не выдали. Он-лайн изданию «Бумага» Тимофей Макаренко рассказал, что, по словам классной руководительницы, это связано с их оппозиционной деятельностью. Гимназистов, в частности, задержали в ходе несанкционированной протестной акции 5 мая. Во Второй гимназии изданию пояснили, что в стипендии выпускникам может быть отказано из-за «антиобщественной деятельностью». Там уточнили, что в случае Макаренко и Хорошенина невыдача стипендии связана с их постановкой на учет в полиции.

В свою очередь, выпускники утверждают, что, среди выпускников были те, кто получил стипендию, несмотря на то, что попадал в полицию по иным, не политическим, причинам.