Конституционный суд призвал определить более справедливый порядок платы за тепло
Он признал незаконной ситуацию, когда житель дома не может платить по индивидуальному счетчику из-за того, что аналогичный прибор отсутствует у соседей.
Решение Конституционного суда касается действующих правил оплаты тепла. Он постановил, что до внесения изменений в закон те жильцы многоквартирных домов, у которых нет счетчиков, должны платить за энергию по установленным нормативам. Траты остальных же жителей должны рассчитываться по индивидуальным приборам. До сегодняшнего постановления КС ситуация была иная. Если хотя бы у одного жителя дома не было своего счетчика или он был сломан, то все остальные должны были платить по общедомовому прибору. Такие правила привели к иску жителя Подмосковья Сергея Деминца. Два года назад он обратился в суд из-за того, что после подобного перерасчета его платежи за энергию выросли. Однако суды общей юрисдикции отклонили его просьбу платить за тепло по своему счетчику. После этого Деминец подал иск в КС. Теперь же его дело будет пересмотрено.
Решение, как уточнили в КС, касается всех многоквартирных домов, построенных после 2012 года или прошедших капитальный ремонт.
Комментарии5
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i_c_e 10 июля 2018 | 15:07
Я не понял. А чем дом 2010 года отличается от дома 2012? Либо есть возможность установки счётчика, либо нет. Опять же кап. ремонт у нас, насколько я помню, 30 лет надо ждать.
zhrv 10 июля 2018 | 15:12
i_c_e: - "А чем дом 2010 года отличается от дома 2012?"
Наверно тем отличается, что их не так уж и много, и решение чисто "косметическое" - в подавляющем большинстве своем, как драли коммунальщики с "населения", так и продолжат драть.
mas_mas 10 июля 2018 | 15:54
zhrv: Да не так уж и "дерут" - в среднем по стране 1000 рублей в месяц с квартиры (не с человека, а с квартиры!!!) стоит отопление. Я живу в Новосибирске, и плачу за свои 44 кв.м. около 850 руб в месяц круглый год, это не много.
mews Михаил Степанцов 10 июля 2018 | 15:25
Есть проблема с оплатой тепла по квартирному счетчику. Если кто-то решит сэкономить и снизит подачу тепла в свою квартиру, ее будут греть квартиры соседей. Конечно, не до своей температуры, но почти.
Отапливается весь дом. Это вода поступает отдельно в каждую квартиру.
Я и голосовал в новом доме за оплату по общедомовому счетчику . Но 30%/70% - победили те, кто считает, что смогут обмануть физику.
pusin_patriot 10 июля 2018 | 15:43
mews: Есть проблема системы теплоснабжения, когда теплоноситель поступает сверху-вниз, и когда на верхних этажах форточки нараспашку с жарой и духотой (понавесив гармошки биметалла во всю дурь), и при этом даже не устанавливая регулирующую-запорную арматуру, чтобы ужать теплосъем.
И первые этажи, получающие тепленькую водичку после съема, ещё и на разнице давления между подачей и обраткой, уровня "еле-еле".
Итого по нормативу платят все одинаково, на последних этажах Сахара с окнами настеж, на первых - дубак с холодильником и еле тепленькими радиаторами.