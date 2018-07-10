Конституционный суд призвал определить более справедливый порядок платы за тепло

Он признал незаконной ситуацию, когда житель дома не может платить по индивидуальному счетчику из-за того, что аналогичный прибор отсутствует у соседей.

Решение Конституционного суда касается действующих правил оплаты тепла. Он постановил, что до внесения изменений в закон те жильцы многоквартирных домов, у которых нет счетчиков, должны платить за энергию по установленным нормативам. Траты остальных же жителей должны рассчитываться по индивидуальным приборам. До сегодняшнего постановления КС ситуация была иная. Если хотя бы у одного жителя дома не было своего счетчика или он был сломан, то все остальные должны были платить по общедомовому прибору. Такие правила привели к иску жителя Подмосковья Сергея Деминца. Два года назад он обратился в суд из-за того, что после подобного перерасчета его платежи за энергию выросли. Однако суды общей юрисдикции отклонили его просьбу платить за тепло по своему счетчику. После этого Деминец подал иск в КС. Теперь же его дело будет пересмотрено.

Решение, как уточнили в КС, касается всех многоквартирных домов, построенных после 2012 года или прошедших капитальный ремонт.